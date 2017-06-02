В Новосибирске сделали съедобные копии редких монет

Медные монеты, которые выпускались в Сузуне в XVIII веке, стали шоколадными
Медные монеты, которые выпускались в Сузуне в XVIII веке, стали шоколадными

Новосибирский государственный краеведческий музей выпустил так называемые «особливые сибирские монеты» из шоколада — это копии монет, которые выпускал Сузунский монетный двор.


«В нашем сувенирном ассортименте уже были монеты из металла — копии сузунских монет. Но вот мы решили, что должны быть и шоколадные "особливые сибирские монеты". Выпускаются они из молочного шоколада новосибирским производителем и по размеру совпадают с настоящими монетами», — рассказала НГС.НОВОСТИ менеджер по маркетингу музея Анастасия Сотникова.


Всего музей продает 2 вида шоколадных монет: 10-копеечную (аверс и реверс по отдельности, с одной стороны монета — гладкая) и шоколадный набор из 6 монет трёх номиналов — 2, 5 и 10 копеек. Отдельная 10-копеечная шоколадная монета, которую продают по отдельности, весит 10 г и стоит 90 руб. Набор весом 25 г обойдётся в 350 руб. Монеты не упакованы в фольгу, как это обычно бывает с другими подобными сувенирами, а покрыты съедобной краской под цвет металла.


«Особливые шоколадные монеты» продаются как в краеведческом музее, так и на восстановленном Сузунском монетном дворе в райцентре НСО.


Справка: Сибирская монета — медная монета, которая чеканилась с 1763-го по 1781 год из колыванской меди на Сузунском монетном дворе исключительно для обращения в Сибири. Местная медь, получавшаяся как побочный продукт при выплавке из руды золота и серебра, содержала в себе значительную долю этих драгметаллов. Монеты выпускались номиналами в полушку (1/4 копейки), деньгу (1/2 копейки), копейку, 2 копейки, 5 копеек и 10 копеек. На одной стороне сибирская монета имела вензель Екатерины II, на второй — номинал, год выпуска, двух соболей и надпись: «Монета Сибирская».


В конце прошлого года НГС.НОВОСТИ рассказывали о необычном шоколаде, который был представлен на ярмарке «День Шоколада».

Илья Калинин
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