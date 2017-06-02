Мэрия решила продать брошенный долгострой рядом с «Чистой Слободой»

Недостроенный дом находится недалеко от трамвайного кольца на «Чистой Слободе»
Недостроенный дом находится недалеко от трамвайного кольца на «Чистой Слободе»

Власти Новосибирска выставили недостроенный дом с земельным участком на открытые торги — в Ленинском районе его строило МУП «Управление капитального строительства».


Мэрия Новосибирска предложила приватизировать построенный на 11 % дом на ул. Титова, 248 — постановление об этом опубликовано на сайте муниципалитета.


Площадь недостроя — немногим более 8,42 тыс. кв. м, его начальная стоимость — почти 12,5 млн руб., а шаг будущего аукциона определён в 620 тыс. руб.


Стоимость прилегающего земельного участка площадью более 14,6 тыс. кв. м фиксированная и составляет 40,35 млн руб. Аукцион назначен на 4 июля 2017 года.


Как сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии, изначально строительство дома велось для муниципальных нужд, однако затем возникли проблемы с его финансированием — после этого муниципальное УКС передало все права на него департаменту земельных и имущественных отношений. Никаких обременений или обязательств перед дольщиками у предыдущего владельца недостроенного дома нет, отметили в мэрии.


Долгострой расположен в непосредственной близости от микрорайона «Чистая Слобода» в районе трамвайного кольца — в конце прошлого года муниципалитет запустил в этот район новый трамвайный маршрут.

Лиза Пичугина
Фото Максима Николаева

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