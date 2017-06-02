В подворотне банка в центре Новосибирска открылось демократичное гриль-кафе

Новое заведение расположено там, где раньше был проезд для автомобилей. Фото Стаса Соколова 
Новое заведение расположено там, где раньше был проезд для автомобилей. Фото Стаса Соколова 

В особняке, где ранее располагался новосибирский офис «Ханты-Мансийского банка» (Ядринцевская, 16«а»), появятся мясной ресторан и кальянная.


Как стало известно НГС.НОВОСТИ, владельцы кальянной MIST Hookah Lounge откроют здесь 2 заведения. Кроме еще одной кальянной здесь заработает гриль-кафе. Заведения займут почти весь первый этаж. Внутри уже заканчивается отделка, установлена часть оборудования.


По формату и ценам Brook's ближе всего к расположенным неподалеку двум барам BarBQ. Фото Стаса Соколова
По формату и ценам Brook's ближе всего к расположенным неподалеку двум барам BarBQ. Фото Стаса Соколова


Совладелец MIST Hookah Lounge Николай Сачков рассказал НГС.НОВОСТИ, что гриль-кафе будет называться Brook's и будет рассчитано примерно на 20 посадочных мест. «Это заведение, в котором можно пообедать днём и забежать с друзьями на ужин», — описал будущую концепцию ресторатор. Цены на стейки в заведении начинаются с 390 руб., бургеры стоят от 250 руб., пиво — от 250 руб. Примерно в этом же ценовом сегменте работают расположенные в этом же районе заведения BarBQ, «Мастер Стейк» и «Братья Грилль».


Для жарки мяса в Brook's используется закрытый угольный гриль, часто называемый «хоспер» — его назвали по имени компании Josper, наиболее известного производителя такого рода оборудования. Фото Стаса Соколова
Для жарки мяса в Brook's используется закрытый угольный гриль, часто называемый «хоспер» — его назвали по имени компании Josper, наиболее известного производителя такого рода оборудования. Фото Стаса Соколова


Заведение уже сегодня вечером будет работать в тестовом режиме. После официального открытия кафе на будущей неделе оно будет работать с 11:00.


Кафе и кальянная займут часть первого этажа. В остальных помещениях здания также идёт ремонт. Фото Стаса Соколова
Кафе и кальянная займут часть первого этажа. В остальных помещениях здания также идёт ремонт. Фото Стаса Соколова


Позже в соседнем помещении заработает кальянная СRAFT Lounge на 50 посадочных мест. Помимо кальянов в заведении можно будет заказать чай, кофе, десерты, блюда кухни из Brook's.


«Мы являемся производителями кальянов и аксессуаров под брендом CRAFT и решили открыть заведение, чтобы иметь возможность лучше знакомить любителей кальяна с производимой нами продукцией», — пояснил Сачков.


Здание на ул. Ядринцевской, 16«а» было построено в конце 1990-х годов в ретро-стиле. Первоначально в нём располагался офис «Ханты-Мансийского банка» (ХМБ), а затем — Новосибирского муниципального банка, который был приобретён ХМБ. Однако уже в 2014 году банковский офис здесь был закрыт, а сам особняк продан новым владельцам. Как можно убедиться, здание подверглось реконструкции — пространство арки, в которую во внутренний двор ранее мог заезжать автотранспорт, было превращено в одно из помещений — в нём и расположился бар Brook`s. 


Так выглядело здание в 2012 году. Скриншот google.ru/maps
Так выглядело здание в 2012 году. Скриншот google.ru/maps


Это не единственный за последнее время пример, когда владельцы зданий с историей находят для них новое применение. Так, в мае на первом этаже бывшего Новосибирского гуманитарного института открылся супермаркет «Гастрономъ». А хозяева расположенного по соседству с Brook`s ночного клуба Black Milk переформатировали один из этажей заведения в ресторан здорового питания Leto-Cafe.

Стас Соколов
Фото автора (1–4), скриншот google.ru/maps (5)

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