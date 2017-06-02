Новый 4-метровый памятник появился рядом с главным входом СГУПС

Проект монумента

Около главного входа в Сибирский госуниверситет путей сообщения (СГУПС) поставили часть железнодорожного моста, с которого начинался Новосибирск.





«Летом прошлого года наши выпускники случайно на одной из строительных баз нашли фрагмент железнодорожного моста через Обь около села Кривощёково. И родилась новая идея: поставить исторический монумент около стен родного вуза как символ единства инженеров путей сообщения прошлого, настоящего и будущего России. Очень важно, что эта идея наслоилась на вторую идею: построить монумент на добровольные пожертвования студентов и выпускников факультета "Мосты и тоннели", чтобы подтвердить единство поколений», — рассказал декан факультета «Мосты и тоннели» Сергей Бахтин.







Проектировщиков и строителей этого моста — Николая Белелюбского, Николая Меженинова, Григория Будагова, Николая Гарина-Михайловского — можно считать основателями Новосибирска, сказал Бахтин. Мост простоял около 100 лет, а 20 лет назад его разобрали. При участии профессора-мостовика СГУПС Георгия Власова удалось сохранить одну уникальную ферму моста. Её поставили на постамент в парке «Городское начало».







Фрагмент железнодорожного моста сделан из литого железа





Оказалось, что сохранился ещё один фрагмент моста — часть верхнего пояса. Руководство университета получило разрешение госорганов на возведение исторического монумента в зоне памятника архитектуры, которым является здание СГУПС. После этого на устройство монумента собрали деньги более тысячи студентов и выпускников. В какую сумму обошёлся памятник, Сергей Бахтин не рассказал, однако добавил, что сумма «приличная».







Вес части моста — 5 тонн, высота монумента получилась 4,2 м.





«Получилось сложное инженерное сооружение, наши выпускники долго рассчитывали фундамент. Были идеи разные, решили сделать оригинально. Тем более это верхний пояс, нельзя его сделать нижним, поставить просто на постамент. Придумали, как его поднять под землёй: нарастили одну стойку и заглубили в фундамент», — пояснил Сергей Бахтин.







Рабочие устанавливают монумент возле главного входа в СГУПС





Он рассказал, что фрагмент моста сделан из литого железа — этот металл по характеристикам не уступает современной стали.







Делать монумент начали в январе: сначала сделали пескоструйную обработку фрагмента моста и покрасили его, потом нарастили стойку. Сегодня закончились бетонные работы и завтра рабочие переходят к гранитным.







Рядом с частью моста будет установлена табличка с надписью:





«Инженерам путей сообщения России, проектировщикам и строителям железнодорожного моста через р. Обь (1893–1897 гг.), основателям города Новосибирска — Белелюбскому Н.А., Богуславскому Н.Б., Будагову Г.М., Меженинову Н.П., Михайловскому К.Я., Березину В.И., Гарину-Михайловскому Н.М., Роецкому В.И., Тихомирову Н.М....







Памятник в виде подлинного элемента моста сооружен на добровольные пожертвования студентов, преподавателей и выпускников факультета "Мосты и тоннели" и при участии "Содружества выпускников НИВИТ – НИИЖТ – СГУПС" в 2017 г.».







Сегодня, 2 июня, монумент выглядит так. Завтра рабочие начнут делать гранитный постамент





Откроется монумент 30 июня, в День выпускника СГУПС.







В Новосибирске часто появляются новые памятники и монументы. Недавно в сквере Славы в Новосибирске открылась арка памяти, посвящённая детям-узникам фашистских концлагерей 1941–1945 годов.

