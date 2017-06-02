Новосибирец получил 12 лет за неудачный поджог отца и гибель соседки на пожаре

На пожаре, который устроил разозлившийся мужчина, погибла женщина, ещё четыре человека отравились угарным газом
На пожаре, который устроил разозлившийся мужчина, погибла женщина, ещё четыре человека отравились угарным газом

В Новосибирске суд вынес приговор 36-летнему Петру Альховику, который в июне 2016 года поджёг своего отца и устроил пожар в общежитии.


Альховик устроил пожар в общежитии на ул. Твардовского в Первомайском районе — там он жил вместе со своим отцом.


В день преступления он пришёл домой пьяный, когда его 74-летний отец спал, установили следствие и суд. В следственном управлении СК РФ по НСО отметили, что сын плохо относился к отцу из-за того, что тот был уже пожилой и в быту с ним было тяжело, он не убирался за собой. Неприязнь подсудимого к пожилому мужчине постепенно нарастала.


«Альховик решил совершить его убийство путём поджога. С этой целью злоумышленник облил находившиеся в комнате общежития вещи, а также отца легковоспаменяющейся жидкостью,  а затем поджёг облитые огнеопасной жидкостью находившиеся в комнате предметы. В это время пожилой мужчина проснулся и, покинув горевшую комнату, выбежал на улицу», — рассказали в СК.


Огонь и дым из комнаты перешли к соседям — в итоге 5 женщин отравились угарным газом, а одна из них, 32-летняя соседка, умерла.


«Кроме того, 52-летняя жительница одной из комнат, оповестив всех жильцов дома о возгорании, а затем, спасаясь последней от огня и дыма, выпрыгнула из окна второго этажа», — сообщили в СК. Пострадавшая сломала ноги.


МЧС получило вызов в 23:11. По прибытии к месту пожарные обнаружили, что из квартиры на 2-м этаже вырывается пламя, произошло сильное задымление коридоров, что говорит о позднем обнаружении пожара и запоздалом сообщении», — прежде рассказывали в пресс-службе  МЧС по НСО.


Пожарные сразу же принялись выводить из здания людей. Всего они эвакуировали 36 человек, из них 4 детей от 12 до 15 лет. На пожаре работало 27 спасателей на 9 машинах. Огонь удалось потушить за 10 минут.


Всего на пожаре выгорело 6 комнат, ущерб превысил 900 тыс. руб., сообщили в СК.


После происшествия полицейские задержали подозреваемого. «Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого, им оказался 35-летний мужчина, житель этого же дома, он задержан», — сообщали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


На суде мужчина признал свою вину. Его признали виновным в покушении на убийство с особой жестокостью и поджоге, повлекшем по неосторожности смерть и другие тяжкие последствия. Альховик получил 12 лет в колонии строго режима, приговор в силу ещё не вступил.

Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова

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