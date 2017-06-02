Новосибирец получил 12 лет за неудачный поджог отца и гибель соседки на пожаре

На пожаре, который устроил разозлившийся мужчина, погибла женщина, ещё четыре человека отравились угарным газом

В Новосибирске суд вынес приговор 36-летнему Петру Альховику, который в июне 2016 года поджёг своего отца и устроил пожар в общежитии.







Альховик устроил пожар в общежитии на ул. Твардовского в Первомайском районе — там он жил вместе со своим отцом.







В день преступления он пришёл домой пьяный, когда его 74-летний отец спал, установили следствие и суд. В следственном управлении СК РФ по НСО отметили, что сын плохо относился к отцу из-за того, что тот был уже пожилой и в быту с ним было тяжело, он не убирался за собой. Неприязнь подсудимого к пожилому мужчине постепенно нарастала.







«Альховик решил совершить его убийство путём поджога. С этой целью злоумышленник облил находившиеся в комнате общежития вещи, а также отца легковоспаменяющейся жидкостью, а затем поджёг облитые огнеопасной жидкостью находившиеся в комнате предметы. В это время пожилой мужчина проснулся и, покинув горевшую комнату, выбежал на улицу», — рассказали в СК.







Огонь и дым из комнаты перешли к соседям — в итоге 5 женщин отравились угарным газом, а одна из них, 32-летняя соседка, умерла.







«Кроме того, 52-летняя жительница одной из комнат, оповестив всех жильцов дома о возгорании, а затем, спасаясь последней от огня и дыма, выпрыгнула из окна второго этажа», — сообщили в СК. Пострадавшая сломала ноги.







МЧС получило вызов в 23:11. По прибытии к месту пожарные обнаружили, что из квартиры на 2-м этаже вырывается пламя, произошло сильное задымление коридоров, что говорит о позднем обнаружении пожара и запоздалом сообщении», — прежде рассказывали в пресс-службе МЧС по НСО.







Пожарные сразу же принялись выводить из здания людей. Всего они эвакуировали 36 человек, из них 4 детей от 12 до 15 лет. На пожаре работало 27 спасателей на 9 машинах. Огонь удалось потушить за 10 минут.







Всего на пожаре выгорело 6 комнат, ущерб превысил 900 тыс. руб., сообщили в СК.







После происшествия полицейские задержали подозреваемого. «Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого, им оказался 35-летний мужчина, житель этого же дома, он задержан», — сообщали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





На суде мужчина признал свою вину. Его признали виновным в покушении на убийство с особой жестокостью и поджоге, повлекшем по неосторожности смерть и другие тяжкие последствия. Альховик получил 12 лет в колонии строго режима, приговор в силу ещё не вступил.