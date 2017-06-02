Тысячу детей собрали возле цирка и вывезли из Новосибирска

Группы детей собираются в летние лагеря

Утром 2 июня новосибирские дети начали отправляться в летние лагеря.







Очевидцы заметили большую группу детей и автобусы недалеко от цирка. «У цирка люди паркуются в два-три ряда. Они привезли детей, чтобы отправить в лагерь», — написала одна из свидетелей, которая прислала фотографию в редакцию НГС.







Она увидела группы детей примерно в 9:30. Из-за скопления машин было трудно передвигаться троллейбусам, однако сильного затора не образовалось.







В отделе пропаганды ГИБДД по НСО НГС.НОВОСТИ пояснили, что сегодня в лагерях начались первые смены и сопровождать детей до мест отдыха поручили автоинспекторам.







«Сегодня более тысячи детей отправляется в лагеря, мы их сопровождаем сегодня — более 50 единиц автобусов. Задействовано личного состава: 9 патрулей. Четыре площадки в городе, колонны автобусов от 9 до 23», — добавили в автоинспекции.





Затор возле цирка





Троллейбусам было сложно проехать по ул. Челюскинцев





В то время как младшие школьники отправились отдыхать, старшие остались в городе и всё ещё сдают экзамены.