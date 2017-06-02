Новосибирцы стали вдвое чаще привозить в город кастеты и сюрикены

Сюрикен

Новосибирцы через аэропорт Толмачёво стали ввозить и вывозить больше холодного оружия — кастетов, сюрикенов и ножей.





«С января по апрель в Новосибирске возбуждено 48 дел об административных правонарушениях, связанных с перемещением через границу "опасных сувениров". В прошлом году за аналогичный период Новосибирская таможня возбудила 29 таких дел. Жители Сибирского региона нарушили запрет на ввоз и вывоз холодного оружия более ста раз», — рассказала пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Ева Анцыгина.







В ручной клади и багаже прибывающих пассажиров обнаруживаются ножи, кистени, кастеты и «метательные звёздочки». Холодное оружие новосибирцы везут преимущественно из Таиланда и Китая. Вывезти пытаются так называемое оружие самообороны — электрошоковые устройства — в основном в Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан.







18 из 48 административных дел возбуждены в отношении иностранных граждан, которые вывозили запрещённые предметы. В 30 случаях нарушителями стали граждане России, они в основном пытались ввезти запрещённое оружие и предметы самообороны.











«Фигурантами дел об административных правонарушениях, связанных с ввозом холодного оружия, становятся, как правило, туристы, приобретающие ножи и кастеты в качестве сувениров. При выявлении попыток ввоза либо вывоза таких предметов или электрошоковых устройств товар изымается и направляется на экспертизу. Если по заключению экспертов предмет не является запрещённым к перемещению, "сувенир" возвращают хозяину», — пояснили в Сибирской оперативной таможне.







Если предмет признают холодным оружием, в отношении гражданина возбуждается дело об административном правонарушении, а товар может быть уничтожен.







Кроме холодного оружия таможенники находят у пассажиров Толмачёво интересные экспонаты, например, чучело гребнистого крокодила. Его изъяли в 2016 году у пассажира, прилетевшего из Пномпеня (Камбоджа). Недавно это чучело таможня передала в музей природы на Вокзальной магистрали.

