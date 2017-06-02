Новосибирский клуб решил продать двух результативных бразильцев

Легионеры Сантана (слева) и Сайотти на матче «Сибиряка»
Легионеры Сантана (слева) и Сайотти на матче «Сибиряка»

Новосибирский профессиональный мини-футбольный клуб «Сибиряк» выставил на трансфер двух бразильских игроков — Лео Сантану и Сими Сайотти.


Объявление об этом появилось на официальном сайте ПМФК «Сибиряк».


Оба игрока — лидеры не только новосибирского клуба, но и всего чемпионата России.


Сейчас 30-летний Сими Сайотти — лучший снайпер российской лиги, а его одноклубник 29-летний Лео Сантана — на 3-й строчке списка самых результативных игроков. Лео играет в «Сибиряке» с 2013 года и забил 103 гола в 140 матчах, Сими — с 2015 года и забил 65 голов в 67 играх.


В составе «Сибиряка» есть ещё 2 легионера — Жоан и Талес. Об их возможном трансфере на сайте ПМФК информации нет.


В клубе отказались давать комментарии для НГС.НОВОСТИ о причинах и цене продажи Сантаны и Сайотти.


Сейчас новосибирский мини-футбольный клуб проводит серию матчей за бронзовые медали с «Газпром-Югрой», а ещё одна новосибирская команда — футбольная «Сибирь», завершила сезон в шаге от вылета из национальной лиги.

Валерия Терлеева
Фото pmfk-sibiryak.ru

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