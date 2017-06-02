Новосибирский клуб решил продать двух результативных бразильцев

Легионеры Сантана (слева) и Сайотти на матче «Сибиряка»

Новосибирский профессиональный мини-футбольный клуб «Сибиряк» выставил на трансфер двух бразильских игроков — Лео Сантану и Сими Сайотти.





Объявление об этом появилось на официальном сайте ПМФК «Сибиряк».





Оба игрока — лидеры не только новосибирского клуба, но и всего чемпионата России.





Сейчас 30-летний Сими Сайотти — лучший снайпер российской лиги, а его одноклубник 29-летний Лео Сантана — на 3-й строчке списка самых результативных игроков. Лео играет в «Сибиряке» с 2013 года и забил 103 гола в 140 матчах, Сими — с 2015 года и забил 65 голов в 67 играх.





В составе «Сибиряка» есть ещё 2 легионера — Жоан и Талес. Об их возможном трансфере на сайте ПМФК информации нет.





В клубе отказались давать комментарии для НГС.НОВОСТИ о причинах и цене продажи Сантаны и Сайотти.





Сейчас новосибирский мини-футбольный клуб проводит серию матчей за бронзовые медали с «Газпром-Югрой», а ещё одна новосибирская команда — футбольная «Сибирь», завершила сезон в шаге от вылета из национальной лиги.