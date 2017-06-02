Сергей Шнуров пригласил новосибирских поклонников на концерт в Ницце

Ницца — традиционное место отдыха российских туристов с XIX века. Фото Стаса Соколова
Ницца — традиционное место отдыха российских туристов с XIX века. Фото Стаса Соколова

Музыкант Сергей Шнуров предложил новосибирцам посетить свой концерт в Ницце — билеты на его ближайшее выступление в Новосибирске уже закончились.


В своём аккаунте в Instagram Шнуров опубликовал фото афиши концерта группы «Ленинград» в Ницце с подписью: «В Новосибирске на наш концерт закончились билеты, и мы решили для тех кому их не хватило дать концерт в Ницце. 17 августа».

Концерт «Ленинграда» в Новосибирске должен пройти 7 июня. На сайте kassy.ru цены на билеты на него начинаются от 4000 руб., однако приобрести билет уже невозможно, поскольку их уже нет в наличии.


В Ницце концерт группы Сергея Шнурова пройдет в концертном комплексе Palais Nikaia недалеко от аэропорта. На сайте myticket.fr цены на билеты начинаются от 70 евро (4445 руб. по курсу ЦБ РФ на сегодня).


Прошлогодний концерт «Ленинграда» в новосибирском ЛДС «Сибирь» также прошёл при полном зале.

Стас Соколов
Фото автора (1), instagram.com/shnurovs (2)

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