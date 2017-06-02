Вода затопила улицу около строящегося ЖК в Заельцовском районе
В Заельцовском районе подтопило улицу рядом со строящимся жилым комплексом «Эталон».
Вода залила около 10 метров проезжей части ул. Дачной в районе дома № 29.
«Из земли идёт фонтанчик», — сообщил НГС.НОВОСТИ читатель Илья. Он пояснил, что снимал видео сегодня, 2 июня, около 8:30. Вчера утром в это же время, по словам Ильи, подтопления не было.
В пресс-службе АО «СИБЭКО» корреспонденту НГС.НОВОСТИ пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
На прошлой неделе в Новосибирске также затопило проезжую часть ул. Адриена Лежена недалеко от пересечения с ул. Бориса Богаткова. Тогда поток шириной 1,5 метра затопил дорогу и тротуар.
Ольга Власова
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