Вода затопила улицу около строящегося ЖК в Заельцовском районе

Вода залила всю проезжую часть около дома № 29
Вода залила всю проезжую часть около дома № 29

В Заельцовском районе подтопило улицу рядом со строящимся жилым комплексом «Эталон».


Вода залила около 10 метров проезжей части ул. Дачной в районе дома № 29. 


«Из земли идёт фонтанчик», — сообщил НГС.НОВОСТИ читатель Илья. Он пояснил, что снимал видео сегодня, 2 июня, около 8:30. Вчера утром в это же время, по словам Ильи, подтопления не было. 


Вода затопила проезжую часть ул. Дачной


В пресс-службе АО «СИБЭКО» корреспонденту НГС.НОВОСТИ пообещали прокомментировать ситуацию позднее.  


На прошлой неделе в Новосибирске также затопило проезжую часть ул. Адриена Лежена недалеко от пересечения с ул. Бориса Богаткова. Тогда поток шириной 1,5 метра затопил дорогу и тротуар.

Ольга Власова
Фото и видео читателя

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