Поток незаконных фруктов и овощей из Казахстана и Кыргызстана подскочил в 8 раз

С начала 2017 года инспекторы Россельхознадзора задержали на границе 2 тыс. тонн овощей и фруктов из Казахстана и Кыргызстана.







«В сравнении с аналогичным периодом 2016 года объём возвращённой в ФКП "Карасук" подкарантинной продукции вырос более чем в восемь раз. Безусловно, это связано с усилением мер по недопущению незаконного ввоза продукции, в том числе в связи с возможным её реэкспортом из стран, в отношении которых введены ответные ограничительные меры», — рассказали в пресс-службе управления.







Через пост в Карасуке в НСО традиционно поступают фрукты и овощи из Казахстана и Кыргызстана.





Происхождение фруктов и овощей было различным — поставщики могли закупать продукты в других странах, а после пытались ввезти в Россию, предположили в ведомстве.







За пять месяцев 2017 года в Новосибирскую область через пост в Карасуке незаконно пытались ввезти 956 тонн казахстанской растительной продукции, 884 тонны кыргызстанской, 202 тонны узбекистанской, 80 тонн таджикистанских овощей, а также 20 тонн хурмы, 18 тонн перцев и 1,5 тонны томатов происхождением из Китая и полтонны мандаринов происхождением из Марокко и Пакистана.







«Стоит отметить, что основная часть подкарантинной продукции предназначалась для последующей реализации на новосибирском плодово-овощном рынке Хилокский», — рассказали в Россельхознадзоре.







Когда инспекторы проверяли грузы, они выясняли, что на упаковках либо не было маркировки, либо документов. Все товары вернули обратно в республики.







В начале года сотрудники Россельхознадзора пустили под бульдозер более 9 тонн запрещённых фруктов и овощей, найденных на складе торгового комплекса.