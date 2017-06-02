В Новосибирскую область идёт жара до 29 градусов


В Новосибирскую область придёт жара 
В Новосибирскую область придёт жара 

Синоптики Новосибирского Гидрометцентра рассказали о погоде на предстоящие выходные 3 и 4 июня — осадков не будет, а потепление продолжится. 


Погоду будет определять область повышенного давления — будет малооблачно. Тёплые воздушные массы придут из районов Казахстана. 


«Температурный фон будет достаточно комфортный. Ветер будет преобладать южный. Усиления до 13–15 м/с наиболее вероятны в дневные часы», — сообщила начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.


Температура сегодня ночью будет от +2 до +7 градусов. В ночь на 4 июня по восточной территории области и по Новосибирску в том числе температура будет ближе к +5...+10 градусам, а по западу и юго-западу повысится до 16 градусов тепла. 


«Днём ожидается от +19 до +24 градусов, а 


в воскресенье по западной и юго-западной части области преобладающий фон 24–29 градусов, 


по восточным районам — несколько ниже — от +19 до +24», — отметила Анна Лапчик. 


В понедельник ожидаются небольшие грозовые дожди, температурный фон тем не менее будет достаточно высокий — от +23 до +28 градусов. 


«В целом в первой декаде температурный фон будет около и выше нормы на 1–2 градуса, и в течение декады ожидаются колебания температуры воздуха от 2–7 градусов, местами заморозки (в начале декады до 12–17 градусов и днём от 13–18 до 26–31 градуса)», — сообщили синоптики. 


До этого также жарко в Новосибирске было на прошлой неделе. 23 мая температура воздуха поднялась до 30 градусов, а горожане хлынули на пляж

Ольга Власова
Фото Анны Золотовой 

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