Сотни новосибирцев пришли на премьеру нового фильма Звягинцева





Андрей Звягинцев презентовал картину лично

Вечером 1 июня в кинотеатре «Победа» прошла премьера нового фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» — режиссёр лично представил картину.







«Фильм жёсткий. Приготовьте свои носовые платки. Как говорит один из персонажей этого фильма — будет трудно. Это ранящая картина», — сказал зрителям Звягинцев перед показом.





Новая картина Звягинцева рассказывает о паре, которая переживает развод. У каждого из них уже началась новая жизнь и новые отношения и самое серьёзное, что их заботит — это раздел квартиры. За чередой ссор персонажи не замечают, как исчезает их сын.





Зал был забит до отказа





Первый сеанс в кинотеатре состоялся в 19:00, всего в этот вечер «Нелюбовь» в «Победе» показали семь раз и на каждом показе режиссёр лично представлял картину. За полчаса до начала «Нелюбви» в кинотеатре было не протолкнуться — судя по всему, зрители заполнили все залы до отказа.







Накануне режиссёр презентовал картину в Москве в кинотеатре «Октябрь».





Новосибирск — родной город режиссера — стал вторым городом в России, где Звягинцев презентовал картину лично.







Андрей Звягинцев беседует с директором Новосибирской филармонии Бейбитом Мухамединым





Фильм идёт 127 минут. Главные роли исполнили Марияна Спивак и Алексей Розин. Также в эпизодах снялись новосибирские актёры театра «Красный факел» Константин Телегин и Ирина Кривонос. Картина получила приз жюри Каннского кинофестиваля, который проходил с 17 по 18 мая.







После сеанса Звягинцев ещё около двух часов общался со зрителями в большом зале кинотеатра. Новосибирцы задали режиссёру около десятка вопросов. В частности, его спросили о сотрудничестве с поисковым отрядом «Лиза Алерт» во время создания фильма. Режиссёр рассказал, что все актёры, игравшие поисковиков, сами несколько раз ходили на поиск реально пропавших людей.







На вопрос девушки, как сам режиссёр относится к своим персонажам, Звягинцев ответил, что «с сочувствием» и призвал не осуждать героев: «На экране вы видите только тени, чтобы в результате просмотра в вашем сознании возникла тревога за самих себя», — сказал автор.





Несколько раз ответы режиссера приветствовали одобряющими аплодисментами. 2 июня Звягинцев также будет общаться со зрителями в «Победе».







Недавно в «Победе» прошла премьера ещё одного новосибирского режиссёра — Марии Ефремовой. В этот вечер тоже был полный зал, правда, фильм «Я любить тебя буду, можно?» вряд ли сможет претендовать на такую большую зрительскую симпатию.

