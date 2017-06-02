«Нива» сбежала от автоинспекторов и перевернулась на Большевистской после погони

«Нива» легла на крышу в районе остановки «Карьер Борок»

На ул. Большевистской водитель «Нивы» попытался скрыться от сотрудников ДПС — сначала он протаранил иномарку, а затем перевернулся.







Авария произошла 1 июня около 22:30.





«Примерно в 22:15 на ул. Большевистской в районе остановки "Речной вокзал" сотрудники ДПС остановили автомобиль "Нива". Сначала водитель остановился, но затем стал удирать. Полицейские бросились в погоню. Минут через 10 видел эта "Нива" уже была перевернута в районе остановки "Карьер Борок"», — сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба в своей группе в соцсети «ВКонтакте».





В аварии пострадал автомобиль Nissan Bluebird Sylphy





В МАСС пояснили, что во время погони «Нива» протаранила Nissan Bluebird Sylphy. Только после этого она опрокинулась на крышу. В ДТП пострадали три человека, «скорая» увезла их в больницу.







Специалисты мобильного приложения «Автоспас» уточнили, что «Нива» попыталась проскочить на красный свет в районе поворота в сторону ул. Выборная. В Nissan Bluebird она врезалась на перекрёстке.





Спасатели и пожарные устраняли последствия аварии с проезжей части





«По информации из интернет-СМИ известно, что водитель "Нивы" вёл автомобиль неадекватно, из-за этого за ним началась погоня экипажа ГИБДД. "Нива" была похожа на транспорт охранного предприятия», — рассказали в «Автоспасе».





Спасатели МАСС обеспечили пожарную безопасность на месте аварии. Пожарные убирали нефтепродукты с проезжей части.







НГС.НОВОСТИ выясняют обстоятельства этого ДТП и состояние пострадавших.





За прошедшие сутки это уже вторая серьёзная авария в Октябрьском районе. Другое ДТП произошло 1 июня в 1:15 на ул. Гаранина, 22. Водитель Toyota Crown наехал на опору ЛЭП, погибли трое пассажиров машины в возрасте от 20 до 22 лет. Ещё одного пассажира иномарки и водителя с тяжёлыми множественными травмами доставили в больницу. Позже он скончался.