Голодец назвала приемлемым повышение пенсий до  2,5 прожиточных минимумов





Ольга Голодец

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец назвала социально оправданным и экономически приемлемым повышение пенсии до суммы, равной 2,5 прожиточным минимумам.







«У нас принята стратегия развития пенсионной системы, в которой сказано, что мы должны в ближайшее время выходить на пенсию, равную двум прожиточным минимумам пенсионера.





Это в сегодняшних условиях 16,4 тыс. руб. Это наша ближайшая перспективная цифра, дальше мы должны выйти на цифру в 2,5 прожиточных минимума.





Мы будем настаивать именно на этих цифрах, потому что мы считаем их и социально оправданными, и экономически приемлемыми», - передает слова Ольги Голодец ТАСС.







В этом году пенсии уже несколько раз индексировали. С 1 февраля пенсии неработающих пенсионеров повысились на 5,4 % — это официальный уровень инфляции в 2016 году.





После этого повышения средний размер страховой пенсии по старости в Новосибирской области составил 13 468,5 руб., сообщали в региональном ОПФР. С 1 апреля эти пенсии дополнительно проиндексировали еще на 0,38 %.





Последняя установленная величина прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области – 8503 руб.

