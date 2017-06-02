На новосибирский конкурс отобрали красавиц моложе 12 лет

На новосибирский конкурс отобрали красавиц моложе 12 лет (видео)

В ТЦ «Сан Сити» 1 июня прошел кастинг среди детей в возрасте от 3 до 12 лет — его победители примут участие в детском конкурсе талантов «Мини Мисс Сибири», который состоится в конце июня.


«В кастинге приняло участие 17 детей, а отобрали мы 15. До 5 июня ещё будем отсматривать иногородних — с Кузбасса, Алтая. Вот сейчас заявку подала девочка с Красноярска — Ева Мамай. Ей 4,7 года, она всё там [в Красноярске] победила и в Прагу теперь собирается», — рассказала НГС.НОВОСТИ организатор конкурса Ольга Федоскина.


Представительница жюри кастинга, директор модельного агентства Elite Stars Наталья Грель заметила, что со стороны Новосибирска в этом конкурсе также примет участие Екатерина Турсукова, которая в свои 5 лет обладает несколькими титулами и получила 13 наград различных конкурсов, в том числе международных.


Конкурс «Мини Мисс Сибири» пройдёт 24 или 25 июня, когда в Новосибирске будет отмечаться День города. Победительница конкурса в августе полетит в Сочи на конкурс «Мини Мисс Россия».


Среди красавиц постарше Новосибирск на всероссийском конкурсе красоты будет представлять 31-летняя Виктория Пешкова — она прошла кастинг на национальный конкурс «Миссис Россия».

 


Илья Калинин
Фото предоставлено Ольгой Федоскиной
Видео Натальи Грель

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