Новосибирцы получили 35 миллиардов за рождённых детей

Новосибирцы получили за детей 35 млрд
Новосибирцы получили за детей 35 млрд

За прошедшие 10 лет жители Новосибирской области получили 35,2 млрд руб. через сертификаты на материнский капитал.


«Наиболее востребованным направлением расходования средств капитала является улучшение жилищных условий. На эти цели новосибирцы направили 33,2 млрд руб. из средств материнского капитала», — рассказали в пресс-службе новосибирского отделения Пенсионного фонда.


Семейный капитал выдают в России уже 10 лет за второго и последующего ребёнка. Материнский капитал можно использовать не только на жильё, но также на образование детей, накопительную часть пенсии, на адаптацию ребёнка-инвалида. Обналичивать сертификаты нельзя.


Когда материнский капитал только ввели, его размер составлял 250 тыс. руб., сейчас с учетом индексаций он вырос до 453 026 руб. Однако за прошлый год индексации не было, поэтому по сравнению с 2016 годом его стоимость не увеличилась.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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