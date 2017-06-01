Красивые сибирячки сняли страдания пропавших детей

Сибирячки Наталья Наумова (слева) и Анастасия Прушинская открыли сегодня выставку о потерянных детях в литературном магазине «КапиталЪ»
Сибирячки Наталья Наумова (слева) и Анастасия Прушинская открыли сегодня выставку о потерянных детях в литературном магазине «КапиталЪ»

Днём 1 июня в литературном магазине «КапиталЪ» открылась фотовыставка «С заботой о детях», которая должна привлечь внимание новосибирцев к детским проблемам и страхам. 


Фотовыставка открылась сегодня ко Дню защиты детей — это совместный проект поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» и творческого объединения «Тонна».


Организаторы хотели привлечь внимание новосибирцев к проблеме потерянных и украденных детей
Организаторы хотели привлечь внимание новосибирцев к проблеме потерянных и украденных детей


На выставке представлены 25 снимков с различными сюжетами: потерянные в торговом центре и сбежавшие от родителей дети, грустные подростки на крыше и украденные преступниками малыши.


На выставке побывала и.о. министра социального развития НСО Елена Бахарева
На выставке побывала и.о. министра социального развития НСО Елена Бахарева


«Это определенная возможность ещё раз подумать о том, что ребятам нужно помогать, что им требуется наше плечо, наша поддержка, наше понимание. Вообще наше желание — сделать их жизнь хотя бы немножечко лучше», — заявила на выставке и.о. министра социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.


Все фотографии — постановочные, заверили авторы
Все фотографии — постановочные, заверили авторы


Все кадры — постановочные, отметила автор идеи и директор «Тонны» Наталья Наумова. Автор фотографий — Анастасия Прушинская. 


В съёмках участвовали друзья и родные авторов
В съёмках участвовали друзья и родные авторов


«Выставку мы сделали не только для родителей, но и для людей, у которых пока нет детей. Потому что буквально с утра видела историю, как мама оставляет маленького ребенка в коляске около Сбербанка, а сама заходит в банкомат. Я считаю, что это какое-то халатное отношение и прохожие должны обращать даже на такие моменты внимание», — объяснила Наталья Наумова.


В книжном магазине выставка пробудет месяц, затем отправится в другую точку
В книжном магазине выставка пробудет месяц, затем отправится в другую точку


В «Капитале» выставка будет идти до 1 июля, затем она отправится гастролировать по другим людным точкам в Новосибирске. Через год организаторы надеются устроить мощную экспозицию с инсталляциями и перформансами на эту же тему.


Весной в Новосибирске также открылась выставка комиксов о проблемах подростков — об их отношениях с родителями и сверстниками.

Мария Морсина
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