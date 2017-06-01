Шестикилометровая пробка растянулась с одного берега на другой

Пробка растянулась на 6 километров

Вечером 1 июня по Новосибирску через Димитровский мост растянулась длинная пробка.







«В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Нарымская улица, пр. Димитрова, Димитровский мост, пр. Энергетиков, ул. Станиславского, от пл. Трубникова до пл. Труда. Длина пробки — 6,2 км», — сообщил Яндекс около 18:00.





Пробка через Димитровский мост





Также сложные заторы, в которых скорость потока была 3–5 км/ч, наблюдались в районе ул. Фабричной и на ул. Большевистской, а также на ул. Кирова.









Среди сложных заторов, о которых на этой неделе писал НГС, была пробка, возникшая утром 29 мая на Винаповском мосту.