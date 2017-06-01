2ГИС научился искать самые дешёвые такси в Новосибирске
Разработчики карты-справочника 2ГИС запустили новую опцию — построить маршрут при поездке на такси и сравнить цены различных служб такси.
Заказать такси можно в приложении «2ГИС», которое доступно на Android и iOS. Построив маршрут, пользователю предлагается выбрать из нескольких компаний оптимальную цену за поездку. Сейчас новосибирцы могут заказать с помощью приложения Uber, Gett, RuTaxi, «Сатурн», а в Санкт-Петербурге — «6-000-000», сообщает пресс-служба компании «2ГИС».
«Такси 2ГИС» работает на базе Android 4.4 и выше и iOS 8.1 и новее. Новое расширение приложения доступно жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Во всех остальных городах расширение будет работать, если присутствуют 2 условия — присутствие в городе компании «2ГИС» и хотя бы одного из операторов такси.
Корреспонденты НГС.НОВОСТИ решили протестировать расширение и простроили маршрут до «МЕГИ». Приложение отобразило не только сумму поездки, но и время подачи машины. Пользователь может выбрать перевозчика исходя из его рейтинга на Flamp.
«Прототипом сервиса "Такси 2ГИС" стало приложение "Такса", которое сравнивало цены на такси. Разработчики сделали его на хакатоне "2ГИС" в Москве, а позже выпустили в App Store.
С помощью приложения выяснили, что считать стоимость поездки на основе тарифов, опубликованных на сайте такси-провайдеров, некорректно и неправдоподобно. В сервисе "Такси 2ГИС" показана стоимость, рассчитанная на серверах самих сервисов»,
— сообщили в PR-службе «2ГИС».
Напомним, 16 мая стало известно, что «2ГИС» подписала меморандум с создателем международного приложения для вызова такси Uber — теперь водители сервиса могут пользоваться навигатором, разработанным новосибирской компанией.
Мария Шевлягина
Скриншот 2gis.ru (1), приложение 2ГИС на Android (2)