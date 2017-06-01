2ГИС научился искать самые дешёвые такси в Новосибирске

«Такси 2ГИС» работает на устройствах на базе Android 4.4 и выше и iOS 8.1 и выше
«Такси 2ГИС» работает на устройствах на базе Android 4.4 и выше и iOS 8.1 и выше

Разработчики карты-справочника 2ГИС запустили новую опцию — построить маршрут при поездке на такси и сравнить цены различных служб такси.


Заказать такси можно в приложении «2ГИС», которое доступно на Android и iOS. Построив маршрут, пользователю предлагается выбрать из нескольких компаний оптимальную цену за поездку. Сейчас новосибирцы могут заказать с помощью приложения Uber, Gett, RuTaxi, «Сатурн», а в Санкт-Петербурге — «6-000-000», сообщает пресс-служба компании «2ГИС».


«Такси 2ГИС» работает на базе Android 4.4 и выше и iOS 8.1 и новее. Новое расширение приложения доступно жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Во всех остальных городах расширение будет работать, если присутствуют 2 условия — присутствие в городе компании «2ГИС» и хотя бы одного из операторов такси.


Корреспонденты НГС.НОВОСТИ решили протестировать расширение и простроили маршрут до «МЕГИ». Приложение отобразило не только сумму поездки, но и время подачи машины. Пользователь может выбрать перевозчика исходя из его рейтинга на Flamp.


В новосибирском «Такси 2ГИС» отражаются операторы Uber, Gett, RuTaxi и «Сатурн»
В новосибирском «Такси 2ГИС» отражаются операторы Uber, Gett, RuTaxi и «Сатурн»

«Прототипом сервиса "Такси 2ГИС" стало приложение "Такса", которое сравнивало цены на такси. Разработчики сделали его на хакатоне "2ГИС" в Москве, а позже выпустили в App Store. 


С помощью приложения выяснили, что считать стоимость поездки на основе тарифов, опубликованных на сайте такси-провайдеров, некорректно и неправдоподобно. В сервисе "Такси 2ГИС" показана стоимость, рассчитанная на серверах самих сервисов»,


— сообщили в PR-службе «2ГИС».


Напомним, 16 мая стало известно, что «2ГИС» подписала меморандум с создателем международного приложения для вызова такси Uber — теперь водители сервиса могут пользоваться навигатором, разработанным новосибирской компанией.

Мария Шевлягина
Скриншот 2gis.ru (1), приложение 2ГИС на Android (2)

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