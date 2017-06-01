Украшенный шарами поезд проехал по Заельцовскому парку

Детская железная дорога будет работать до конца лета
Детская железная дорога будет работать до конца лета

В Заельцовском парке запустили движение поездов на детской железной дороге — украшенный шарами состав проехал от станции Спортивная до станции Зоопарк.


Тринадцатый сезон работы детской железной дороги традиционно начался 1 июня, в День защиты детей.


«За годы работы малой магистрали её выпускниками стали более 1,2 тыс. человек, две трети из которых поступили в железнодорожные вузы. В этом году мы выпускаем 115 человек, и, по предварительным данным, все они заявили о своем желании продолжить учебу по железнодорожным специальностям. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении», — сообщил начальник Западно-Сибирской железной дороги Анатолий Регер на церемонии открытия сезона.


Дети с родителями прокатились на поезде от станции Спортивная до станции Зоопарк
Дети с родителями прокатились на поезде от станции Спортивная до станции Зоопарк


Остановочная платформа
Остановочная платформа


В прошлом году в зоопарке заработал пешеходный мост через реку 2-я Ельцовка, построенный железнодорожниками. Он соединил малую магистраль детской железной дороги с городским зоопарком и предоставил возможность комфортно добираться до любой точки маршрута.


В итоге за прошлое лето детскую железную дорогу посетили 68,2 тыс. пассажиров. Это рекорд по объёму пассажирских перевозок — почти на 4,5 % больше, чем в прошлом году, пояснили в ЗСЖД.


В этом году в ЗСЖД рассчитывают, что малая магистраль перевезёт также более 68 тыс. человек.


На детский праздник в зоопарке пришло много новосибирцев с семьями
На детский праздник в зоопарке пришло много новосибирцев с семьями


Сегодня в Новосибирске массово отмечали День защиты детей. В зоопарке им. Ростислава Шило было особенно людно — в первой половине дня дети до 16 лет смогли посетить его бесплатно. На тематических аллеях они могли, например, поучаствовать в подвижных играх, квестах и конкурсах, посетить мастер-классы по вокалу и диджеингу, пострелять в лазерном тире.


Перед входом в зоопарк также работала выставка ретроавтомобилей, спортивных автомобилей и автомобилей специального назначения. Прокатиться на детской железной дороге юным пассажирам можно было бесплатно.  


Дети облюбовали динозавров
Дети облюбовали динозавров


На мастер-классах можно было порисовать
На мастер-классах можно было порисовать


Ольга Власова
Фото пресс-службы ЗСЖД (1–3), Ольги Бурлаковой (4–6)

Прочтений: 618
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено