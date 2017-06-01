Украшенный шарами поезд проехал по Заельцовскому парку

Детская железная дорога будет работать до конца лета

В Заельцовском парке запустили движение поездов на детской железной дороге — украшенный шарами состав проехал от станции Спортивная до станции Зоопарк.







Тринадцатый сезон работы детской железной дороги традиционно начался 1 июня, в День защиты детей.





«За годы работы малой магистрали её выпускниками стали более 1,2 тыс. человек, две трети из которых поступили в железнодорожные вузы. В этом году мы выпускаем 115 человек, и, по предварительным данным, все они заявили о своем желании продолжить учебу по железнодорожным специальностям. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении», — сообщил начальник Западно-Сибирской железной дороги Анатолий Регер на церемонии открытия сезона.





Дети с родителями прокатились на поезде от станции Спортивная до станции Зоопарк





Остановочная платформа





В прошлом году в зоопарке заработал пешеходный мост через реку 2-я Ельцовка, построенный железнодорожниками. Он соединил малую магистраль детской железной дороги с городским зоопарком и предоставил возможность комфортно добираться до любой точки маршрута.







В итоге за прошлое лето детскую железную дорогу посетили 68,2 тыс. пассажиров. Это рекорд по объёму пассажирских перевозок — почти на 4,5 % больше, чем в прошлом году, пояснили в ЗСЖД.







В этом году в ЗСЖД рассчитывают, что малая магистраль перевезёт также более 68 тыс. человек.





На детский праздник в зоопарке пришло много новосибирцев с семьями





Сегодня в Новосибирске массово отмечали День защиты детей. В зоопарке им. Ростислава Шило было особенно людно — в первой половине дня дети до 16 лет смогли посетить его бесплатно. На тематических аллеях они могли, например, поучаствовать в подвижных играх, квестах и конкурсах, посетить мастер-классы по вокалу и диджеингу, пострелять в лазерном тире.





Перед входом в зоопарк также работала выставка ретроавтомобилей, спортивных автомобилей и автомобилей специального назначения. Прокатиться на детской железной дороге юным пассажирам можно было бесплатно.





Дети облюбовали динозавров





На мастер-классах можно было порисовать



