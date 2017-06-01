Мать-алиментщица задолжала полтора миллиона и спряталась на псарне

Приставы нашли женщину, задолжавшую детям 1,5 млн

31 мая в Новосибирске судебные приставы нашли 40-летнюю женщину, у которой был долг по алиментам в 1,5 млн руб.





Приставы проводили рейд по алиментщикам в Дзержинском районе, в одном из домов они застали должницу при необычных обстоятельствах.







«Калитку отворил пожилой мужчина, сообщив, что сейчас позовёт неплательщицу, и скрылся под звуки лая нескольких собак на обширной веранде, переходящей в хозяйственные помещения. Спустя несколько минут сожитель должницы вновь вернулся к судебным приставам, заявив об отсутствии гражданки дома и предложив должностным лицам пройти, дабы удостовериться в этом», — рассказали в пресс-службе УФССП по НСО.







Когда приставы зашли в дом, их застал беспорядок, плохой запах, домашняя птица, горы мусора и множество подержанной бытовой техники.







«Сожитель должницы картинно открывал шкафы, люки в подпол и поднимал простыни, показывая, что гражданки дома нет, но сам он несколько запутался в версии отсутствия матери-алиментщицы», — передают приставы.





Несмотря на то, что у калитки мужчина говорил, что хозяйка дома, после он заявил сначала, что она уехала в Верх-Ирмень, а затем, что отправилась к маме.





«Под напором аргументов должностных лиц сожитель вначале стал рассказывать о конфликте на острове Даманский, где якобы служил на передовой, потом об американской угрозе, но в итоге сдался и пошёл за должницей на импровизированную псарню», — передали в пресс-службе.







Женщина пряталась в хозяйственной пристройке рядом с домом, где живут собаки. Она задолжала трем сыновьям 17, 15 и 13 лет полтора миллиона рублей. Она сообщила, что ей самой не хватает на хорошую жизнь и что ежемесячных платежей детям по 500 рублей более чем достаточно.





Судебные приставы описали и арестовали всю бытовую технику неплательщицы. Если она не начнет выплачивать алименты, вещи продадут, а ей будет грозить наказание по 5.35.1 КоАП РФ — уклонение от уплаты алиментов.







В мае житель Новосибирска выплатил долг по алиментам, после того как лишился «айфона» с любимой игрушкой — виртуальной фермой.