На Украине нашли останки красноармейца из Новосибирска
В Полтавской области на Украине обнаружили захоронение 6 бойцов Великой Отечественной войны, одним из них оказался житель Новосибирска.
«Дата обнаружения вашего земляка — 10 мая 2017 года. 9 мая были найдены останки 4 бойцов, среди них было найдено две капсулы — одна была пустая, другую мы расшифровали.
[Капсула была заполнена] на имя Николая Алексеевича Кузнецова. До войны он проживал в Октябрьском районе Новосибирска, на ул. Московская, 85/3. Вероятно, его женой была Некрасова Мария Григорьевна, 1912 года рождения»,
— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» участник поисковой организации «ЩИТ» Сергей Климченко, работающий сейчас в Полтавской области.
По данным поисковиков, Кузнецов родился в 1909 году в селе Бугры, территория которого сейчас входит в состав Кировского района Новосибирска. Это же село дало имя роще в Кировском районе и третьему мосту через Обь — Бугринскому.
Захоронение было обнаружено в селе Лучка Лохвицкого района. «Мы не делали публикации до тех пор, пока не было сделано всё возможное, чтобы определить остальных бойцов», — добавил Климченко.
Сейчас активисты организации разыскивают родственников бойца, живущих в Новосибирске, чтобы сообщить им информацию о месте гибели и захоронения Николая Алексеевича Кузнецова.
Напомним, в мае 2017 года жительница Новосибирской области спустя 70 лет поисков брата нашла его имя на колыванском мемориале.
Мария Шевлягина
Фото Сергея Климченко