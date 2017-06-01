На Украине нашли останки красноармейца из Новосибирска

Вкладыш из капсулы новосибирца Николая Кузнецова
Вкладыш из капсулы новосибирца Николая Кузнецова

В Полтавской области на Украине обнаружили захоронение 6 бойцов Великой Отечественной войны, одним из них оказался житель Новосибирска.


«Дата обнаружения вашего земляка — 10 мая 2017 года. 9 мая были найдены останки 4 бойцов, среди них было найдено две капсулы — одна была пустая, другую мы расшифровали.


[Капсула была заполнена] на имя Николая Алексеевича Кузнецова. До войны он проживал в Октябрьском районе Новосибирска, на ул. Московская, 85/3. Вероятно, его женой была Некрасова Мария Григорьевна, 1912 года рождения»,


 — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» участник поисковой организации «ЩИТ» Сергей Климченко, работающий сейчас в Полтавской области.


По данным поисковиков, Кузнецов родился в 1909 году в селе Бугры, территория которого сейчас входит в состав Кировского района Новосибирска. Это же село дало имя роще в Кировском районе и третьему мосту через Обь — Бугринскому.


Захоронение было обнаружено в селе Лучка Лохвицкого района. «Мы не делали публикации до тех пор, пока не было сделано всё возможное, чтобы определить остальных бойцов», — добавил Климченко.


Сейчас активисты организации разыскивают родственников бойца, живущих в Новосибирске, чтобы сообщить им информацию о месте гибели и захоронения Николая Алексеевича Кузнецова.


Напомним, в мае 2017 года жительница Новосибирской области спустя 70 лет поисков брата нашла его имя на колыванском мемориале.

Мария Шевлягина
Фото Сергея Климченко

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