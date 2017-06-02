Движение двух популярных маршрутов трамвая закрывают на сутки

Трамваи № 11 и № 14 не будут ходить сутки
Трамваи № 11 и № 14 не будут ходить сутки

В Новосибирске на сутки закрывают движение трамваев № 11 и № 14 — на перекрёстке ул. Учительской и ул. Народной рабочие будут менять рельсошпальную решётку.


Трамваи не будут ходить с 05:00 3 июня до 05:00 4 июня.


«Движение трамваев № 11 "Золотая Горка – площадь им. Калинина" и № 14 "Сад Мичуринцев – ПКиО «Сосновый бор»" закрывается на участке от пересечения ул. Волочаевской и пр. Дзержинского до пл. им. Калинина и конечного остановочного пункта "Сосновый бор"», — сообщили в департаменте транспорта мэрии.


На время ремонтных работ новосибирцы и гости города смогут воспользоваться маршрутом № 14к «Сад Мичуринцев – Гусинобродское шоссе». Также 3 июня будет чаще ходить трамвай № 5 «Сад Мичуринцев – Золотая Горка».


О плохом состоянии трамвайных путей на ул. Учительской в прошлом году говорили депутаты Ирина Константинова и Дмитрий Прибаловец на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска. Народные избранники отмечали, что трамваи № 11 и № 14 систематически сходят с рельсов, а «люди падают и ломают ноги, когда переходят пути».

Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова

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