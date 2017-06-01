Новосибирец получил 20 лет за зверское убийство гантелями

Убийца бабушки и внука получил 21 год в колонии строгого режима
Убийца бабушки и внука получил 21 год в колонии строгого режима

Новосибирский областной суд вынес приговор 21-летнему Владимиру Быцко, который в прошлом году до смерти забил гантелями знакомую женщину и её внука.


Приговор суд вынес 29 мая. Владимира Быцко признали виновным в разбое, краже и убийстве (п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «а, з» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Мужчину приговорили к 21 году в колонии строгого режима и штрафу в 200 тыс. руб.


Проходящего по делу вместе с Быцко 31-летнего Романа Скуратова суд признал виновным в краже и назначил 3 года условно и штраф в 25 тыс. руб.


Преступление произошло в Калининском районе. «В феврале 2016 года в вечернее время Быцко по предварительной договоренности со Скуратовым, который ожидал его на улице в автомобиле, совершил разбойное нападение и убийство женщины и её внука в квартире женщины, используя в качестве оружия металлические гантели», — сообщает пресс-служба Новосибирского областного суда.


Ранее в прокуратуре НСО рассказывали, что Быцко много раз ударил бабушку и её 20-летнего внука гантелей по голове. После чего мужчина похитил ноутбук и мобильный телефон, а затем со Скуратовым они продали вещи и получили 6 тыс. руб., которые поделили поровну. Также суд установил, что раньше, когда Быцко заходил в гости к женщине, он украл у неё из кошелька 7200 руб.


Гособвинитель по делу Марина Морковина уточнила НГС.НОВОСТИ, что гособвинение просило для Скуратова 3 года в колонии. Однако мужчина свою вину полностью признал, активно способствовал расследованию преступления, ранее был не судим, поэтому суд назначил ему условный срок.


«Быцко первоначально признавал вину в совершении убийства, потом изменил свою позицию: сказал, что совершил только кражу, а разбойное нападение и убийство не совершал. Однако на предварительном следствии он давал признательные показания, также Скуратов говорил, что ему известно от Быцко, что он совершил убийство», — рассказала Марина Морковина.


Приговор в законную силу не вступил, до его вступления Быцко будет под стражей в СИЗО-1.


Часто преступники, решающие завладеть имуществом, убивают его владельцев. Недавно Новосибирский областной суд вынес приговор Александру Семенову и Александру Коробейникову: мужчины захотели забрать новый автомобиль «Тойота РАВ4» у своего знакомого стилиста Игоря Баландина и убили его.

Ксения Евдокимова
Фото AVNphotolab iStock

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