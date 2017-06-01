Новосибирцы заметили в коридорах «МЕГИ» одинокую железную женщину

С 1 июня посетители СТЦ «МЕГА» могут увидеть женщину-робота

В новосибирском СТЦ «МЕГА» 1 июня появилась женщина-робот, которая бродит по коридорам и общается с покупателями.





Сегодня женщина-робот Kiki первый раз вышла на работу около магазина одежды «Синар» в СТЦ «МЕГА» — она будет общаться и обниматься с посетителями ориентировочно до 15 июля, затем еще 1,5 месяца проработает в магазине детской одежды новосибирской марки на ул. Серебренниковской, сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе «Синара». Компания взяла промоутера в аренду.







Kiki будет ходить по магазину «Синар» и прогуливаться до «Ашана»





«Как понятно из выложенных в интернете видеороликов, эта голубоглазая и плазменногрудая особа схожа с женщиной: имеет лицо, причёску каре, стройную фигуру, юбку-карандаш и схожую с человеческой пластику рук (например, умеет обниматься)»,





— описали в компании. Рост «девушки» — 160 см, вес — 80 кг.







Она может общаться на десятках языков, а в Новосибирске будет разговаривать с клиентами магазина о коллекциях одежды. В «Синаре» пояснили, что фразам о новосибирской одежде Kiki обучил программист. Сейчас Kiki работает в «обнажённом» виде, но компания задумала сшить платье специально для женщины-робота.







Новая сотрудница компании будет представлять новосибирскую марку одежды на протяжении 3 месяцев





«Её знания исчисляются терабайтами, а в случае обнаружения недостающей информации в диалог удалённо подключается оператор и транслирует нужные данные, причём это происходит совершенно незаметно для собеседника Kiki», — добавили представители марки.











Железная Kiki — не первый робот, работающий в Новосибирске наравне с людьми. Например, на массовой филологической акции «Тотальный диктант» одним из дикторов стал общительный робот. Кроме того, новосибирцы сконструировали робота-спасателя, который может ехать по бездорожью, ориентироваться в задымленных помещениях, а также разгребать завалы вместо людей.

