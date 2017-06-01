Двухпалубный самолёт будет возить новосибирцев в Сочи

Регулярные рейсы до Сочи из Новосибирска на Boeing 747 будут выполнятся по понедельникам и пятницам
Регулярные рейсы до Сочи из Новосибирска на Boeing 747 будут выполнятся по понедельникам и пятницам

С 5 июня авиакомпания «Россия» начинает выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Сочи на самолётах Boeing 747-400.


«Это большой самолёт, двухпалубный. Пассажиропоток достигает такого значения, что авиакомпания ставит воздушные суда с высокой пассажировместимостью. Boeing 747 до Сочи, если я правильно помню, не летал с сентября 2014 года», 


— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь АО «Аэропорт Толмачево» Ирина Шавшина.


По данным официального сайта аэропорта Толмачёво, рейсы из Новосибирска в Сочи будут летать дважды в неделю с 5 июня по 29 сентября — по понедельникам и пятницам. Стоимость авиабилета в одну сторону начинается от 11 990 руб.


Boeing 747 — первый в мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолёт, число пассажирских мест варьируется от 320 до 526 единиц. Авиакомпания «Трансаэро» была первым и единственным эксплуатантом пассажирских Boeing 747 в России — из Новосибирска такие суда ранее летали в Бангкок и на некоторые рейсы на московском направлении. Сейчас самолёты такого типа есть в парке авиакомпании «Россия» — 5 бортов.


В мае из аэропорта «Толмачёво» начали выполняться рейсы на другом необычном самолёте — авиакомпания S7 Airlines начала полёты по региональным маршрутам на 78-местных лайнерах из Бразилии.

Мария Шевлягина
Фото Евгения Одинокова (РИА Новости)

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