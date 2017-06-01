Трамвай №13 вывернул дверь припаркованному у путей автомобилю

Трамвай № 13 и KIA Soul
Трамвай № 13 и KIA Soul


Днём 1 июня в центре Новосибирска трамвай № 13 выгнул дверь автомобилю KIA Soul на ул. Мичурина.


Авария случилась около 13:10.


«"Киа" была припаркована вдоль трамвайных путей напротив дома по ул. Мичурина, 4, трамвай двигался в сторону ул. Ордожникидзе. Водитель возвращалась к машине вместе с ребёнком, и в этот момент пошел дождь. Женщина начала быстро садить ребёнка в автомобиль, открыла заднюю левую дверь в тот момент, когда мимо проезжал трамвай. 


В итоге 13-й зацепил открытую дверь и выгнул её в обратную сторону», 


— передают специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Участники стали спорить, кто был виновен в ДТП.


После ДТП
После ДТП


После ДТП
После ДТП


На ул. Мичурина уже не первый раз возникают конфликты между трамваем № 13 и автомобилями. В мае напротив Центрального парка припаркованный возле рельсов «Лексус» заблокировал проезд трамваев

Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

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