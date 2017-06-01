Трамвай №13 вывернул дверь припаркованному у путей автомобилю

Трамвай № 13 и KIA Soul





Днём 1 июня в центре Новосибирска трамвай № 13 выгнул дверь автомобилю KIA Soul на ул. Мичурина.





Авария случилась около 13:10.







«"Киа" была припаркована вдоль трамвайных путей напротив дома по ул. Мичурина, 4, трамвай двигался в сторону ул. Ордожникидзе. Водитель возвращалась к машине вместе с ребёнком, и в этот момент пошел дождь. Женщина начала быстро садить ребёнка в автомобиль, открыла заднюю левую дверь в тот момент, когда мимо проезжал трамвай.





В итоге 13-й зацепил открытую дверь и выгнул её в обратную сторону»,





— передают специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Участники стали спорить, кто был виновен в ДТП.







После ДТП





После ДТП





На ул. Мичурина уже не первый раз возникают конфликты между трамваем № 13 и автомобилями. В мае напротив Центрального парка припаркованный возле рельсов «Лексус» заблокировал проезд трамваев.