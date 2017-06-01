Прокуратура нашла виновных в несчастном случае в аквапарке

Аттракцион «Водная петля» коричневого цвета
Аттракцион «Водная петля» коричневого цвета

Прокуратура проверила информацию в СМИ об инциденте в новосибирском аквапарке, где на аттракционе «Водная петля» пострадала девушка.


Претензий к аттракциону у прокурора Ленинского района не нашлось. В несчастном случае, посчитала прокуратура, оказались виноваты инструкторы ООО «ВДТ Строй». 


Работники аквапарка не убедились в том, что девушка выехала из трубы аттракциона, и разрешили спуск с горки молодому человеку, передали в пресс-службе областной прокуратуры.


После проверки прокуратуры двух инструкторов «ВДТ Строй» привлекли к дисциплинарной ответственности, рассказали в надзорном ведомстве.


«Им сделали выговор», — уточнил НГС.НОВОСТИ старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.


Инцидент произошёл 30 апреля на аттракционе «Водная петля». Девушку тогда госпитализировали в городскую больницу № 11. После минздрав сообщил, что у неё тупая травма поясницы. У молодого человека диагностировали ушиб обеих стоп.


По информации сайта аквапарка, на аттракционе «Водная петля» посетитель из стартовой капсулы падает в трубу с 19-метровой высоты и на пути к финишу попадает в мертвую петлю.

Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой

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