В Новосибирске резко подорожал бензин

Цены на бензин за неделю поднялись на 0,5 %

В Новосибирске цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,5–0,8 %.







«За прошедшую неделю в Новосибирске потребительские цены на автомобильный бензин увеличились на 0,5 %, в том числе на бензин марки АИ-92 — на 0,7 %, на бензин марки АИ-95 — на 0,1 %, на дизельное топливо — на 0,8 %», — рассказали специалисты Новосибирскстата.







Средняя цена на литр бензина по информации на 29 мая составила 35,98 руб., за неделю до этого стоимость была 35,82 руб.







Цена АИ-92 увеличилась с 34,40 до 34,64 руб., стоимость АИ-95 — с 38,21 до 38,23 руб. Дизельное топливо выросло сразу на 30 коп. — до 37,53 руб.







«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-80 можно было приобрести по цене от 29 до 29,50 руб. за литр, марки АИ-92 — от 34,40 до 35,15 руб. за литр, марки АИ-95 — от 38 до 38,90 руб. за литр, дизельное топливо — от 37,20 до 37,75 руб. за литр», — сообщает Новосибирскстат.







Рост цен на дизельное топливо уже фиксировался в середине мая.