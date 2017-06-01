Огромные бомбардировщики пролетели над центром Новосибирска

Подразделение 201-й военной базы, расположенной возле таджико-афганской границы, проводит учения «Душанбе-Антитеррор»

Днём 1 июня на низкой высоте над центром Новосибирска пролетели дальние бомбардировщики Ту-22М3 — военные объяснили, что самолёты возвращаются с антитеррористических учений из Таджикистана.





Бомбардировщики пролетели во втором часу дня над центром города. Фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ снял два самолёта, летящих на довольно низкой высоте.





В пресс-службе Центрального военного округа Министерства обороны РФ НГС.НОВОСТИ пояснили, что Ту-22М3 принимали участие в учениях «Душанбе-Антитеррор» на 201-й военной базе в 15 км от границы Таджикистана и Афганистана.





На учениях дальние бомбардировщики уничтожили главные силы боевиков на горном серпантине.





На совместные учения российская сторона направила около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники, в том числе 30 самолётов и вертолётов. Координирует учения Антитеррористический центр СНГ.







Напомним, в феврале стало известно, кто из новосибирских учёных будет консультировать Минобороны по инновационным проектам.





Справка: Ту-22 — советский дальний тяжёлый сверхзвуковой самолёт конструкции КБ Туполева. Строился в вариантах бомбардировщика, ракетоносца, разведчика и постановщика помех. Первый самолёт Ту-22М0 был построен к середине 1969 года. Первый опытный Ту-22М3 совершил первый полёт в 1977 году. Всего на Казанском авиационном производственном объединении было построено около 500 самолётов Ту-22М различных модификаций.