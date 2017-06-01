Власти посадят огромные ели и сделают фонтан на пустыре у площади Маркса

Власти посадят огромные ели и сделают фонтан на пустыре у площади Маркса

На большом участке пл. Маркса в Новосибирске, который раньше был скрыт за высоким строительным забором, в начале июня высадят ели.


«Точно договорились с Ленинской администрацией, что через несколько дней мы займемся посадкой там деревьев: елей, может быть, сосны будут. Это положит конец всяким спекуляциям на эту тему и попыткам как-то использовать эту территорию по другому назначению. До Дня города планируем это сделать, это старт некого зелёного проекта на этой территории», — рассказал мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами 1 июня.


И.о. главы администрации Ленинского района Александр Гриб рассказал, что ещё зимой заказал проект развития этой территории. «Я хотел зарезервировать эту землю, чтобы департамент не дал туда киоски, павильоны поставить, и сделать там зелёную зону. Там будут расположены сквер, дорожки для катания на роликах, велосипедах, тихая зона, где пожилые люди с детьми могут поиграть, посидеть, а также большой спортивный городок для более взрослых детей. Проект шикарный, но он не дешёвый», — пояснил Александр Гриб.


Кроме того, на участке планируют поставить циркулирующий фонтан с 500 кг воды.


Уже на следующей неделе, 7 июня, на участке высадят пятнадцать 5-метровых елей, перед высадкой там уберут мусор и скосят траву. В июле или августе администрация района планирует посадить там «хорошие, красивые кустарники». Дальнейшее благоустройство сквера потребует существенных вложений, поэтому администрация района хотела бы войти в федеральную программу «Формирование современной городской среды».


В начале июля 2016 года департамент земельных и имущественных отношений мэрии продлил аренду участка на ул. Ватутина с выходом из метро (по соседству с гостиницей-долгостроем) с ООО «Строительные технологии». Компания планировала сделать там торговый комплекс с подземной стоянкой, но за 11 лет возвела только забор. Спустя две недели Локоть остановил продление договора, чтобы выяснить, собирается ли подрядчик вообще приступать к работам на пл. Маркса.


Однако в преддверии Нового года компания снесла строительный забор. В феврале Анатолий Локоть рассказывал, что на этом месте появится зелёная зона. «Потому что освобождать, чтобы потом опять кому-то в аренду отдать — это полная бессмыслица», — сказал мэр.

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

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