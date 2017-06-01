Уральский депутат назвал Новосибирск деревней

Екатеринбург (на фото) гораздо компактнее Новосибирска и может похвастаться высотной застройкой, считает депутат гордумы уральской столицы Константин Киселёв
Екатеринбург (на фото) гораздо компактнее Новосибирска и может похвастаться высотной застройкой, считает депутат гордумы уральской столицы Константин Киселёв

Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселёв сравнил Екатеринбург с Новосибирском и назвал столицу Сибири «деревней».


Такое сравнение Киселёв сделал в материале спецкора «Новой газеты» Ильи Азара, где речь идёт об экономике Свердловской области и оценке достижений врио губернатора региона Владимира Куйвашева, который руководит областью с 2012 года. 


«Если вы побываете в том же Новосибирске, то разница колоссальная. Деревенский город, где не видно такого движения, как у нас», — цитирует Киселёва издание.


В разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Константин Киселёв пояснил, что Новосибирск знает достаточно хорошо. При сравнении городов он прежде всего ориентировался на ментальность населения.


«Новосибирская область в гораздо большей мере сельская, чем Свердловская. Соответственно, миграция в Новосибирск идёт не со средних городов, а с районов <...>. Кроме того, большой отпечаток накладывает наличие большой реки и растянутость города. Екатеринбург — самый компактный миллионник, который сосредоточен в высотках — уже окраины высотные и в центре небоскрёбы. В Новосибирске серьёзно сдерживает коммуникацию наличие 3 мостов. Хотя метро частично и решает эту проблему», — пояснил депутат.


По словам Киселёва, темпы роста населения в Екатеринбурге также значительно выше. По численности населения уральская столица почти догнала Новосибирск, отметил он.


54-летний Константин Киселёв стал депутатом екатеринбургской гордумы в 2013 году. Он является председателем фракции партии «Гражданская платформа».


Новосибирск в этом году удостаивается сравнений с деревней уже не впервые. Весной такие слова прозвучали от главы Хакасии Виктора Зимина.


«Почему-то жители Новосибирска считают, что они цивилизованнее живут. Они — колхоз и деревня. Посмотрите цифры. Мы выше стоим и по качеству машин, и по заработной плате. Есть достойный уровень заработной платы — есть достойный автомобиль и одежда. А от лучшей жизни и женщины красивее. Живут красиво там, где живут богаче. Все это знают. Красивые и умные приезжают туда, где лучше. Это же правда, поэтому Москва всегда и стягивает на себя элиту общества», — цитировало тогда Зимина ИА «Хакасия».


Позже в правительстве Хакасии заявили, что «сказанные главой региона слова были изъяты из контекста и обрели другой смысл». А корреспондент НГС проанализировал слова Зимина и трезво сравнил 2 региона и их столицы.

Ольга Власова
Фото Славы Степанова

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