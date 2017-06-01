В центре Новосибирска появились роботы, театр кукол и контактный зоопарк

Спектакль кукольного театра. Фото Стаса Соколова
Спектакль кукольного театра. Фото Стаса Соколова


В Первомайском сквере начал работать «Фестиваль кукол», посвящённый Дню защиты детей, который отмечается сегодня, 1 июня.


Больше всего зрителей собралось перед сценой. Фото Стаса Соколова
Больше всего зрителей собралось перед сценой. Фото Стаса Соколова


Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, в сквере собрались уже несколько сот родителей с детьми. В парке работают сразу несколько тематических площадок: салон авиаторов, пальчиковый театр, батут, выставка робототехники, контактный зоопарк и костюмированная фотозона. 


Зона детских конструкторов. Фото Стаса Соколова
Зона детских конструкторов. Фото Стаса Соколова

 

Больше всего зрителей собрало выступление театра кукол, которое проходит на сцене у фонтана. Дети также могут собрать какие-то механизмы из деталей конструктора и тут же попробовать себя в управлении похожими устройствами, в которые уже установлены электродвигатели.


При помощи радиоуправляемых машин можно сыграть в футбол. Фото Стаса Соколова
При помощи радиоуправляемых машин можно сыграть в футбол. Фото Стаса Соколова


По традиции в толпе замечено сразу несколько промоутеров разных брендов, одетых в яркие костюмы, с которыми с готовностью фотографировались дети и их родители.


Промоутеры традиционно пользуются популярностью у детей. Фото Стаса Соколова
Промоутеры традиционно пользуются популярностью у детей. Фото Стаса Соколова


Фестиваль в Первомайском сквере продлится до 17:00. О том, куда ещё можно сходить с ребенком сегодня, можно прочитать в обзорном материале НГС.НОВОСТИ.

Стас Соколов
Фото автора

Прочтений: 2531
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено