В центре Новосибирска появились роботы, театр кукол и контактный зоопарк

Спектакль кукольного театра. Фото Стаса Соколова





В Первомайском сквере начал работать «Фестиваль кукол», посвящённый Дню защиты детей, который отмечается сегодня, 1 июня.





Больше всего зрителей собралось перед сценой. Фото Стаса Соколова





Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, в сквере собрались уже несколько сот родителей с детьми. В парке работают сразу несколько тематических площадок: салон авиаторов, пальчиковый театр, батут, выставка робототехники, контактный зоопарк и костюмированная фотозона.





Зона детских конструкторов. Фото Стаса Соколова





Больше всего зрителей собрало выступление театра кукол, которое проходит на сцене у фонтана. Дети также могут собрать какие-то механизмы из деталей конструктора и тут же попробовать себя в управлении похожими устройствами, в которые уже установлены электродвигатели.







При помощи радиоуправляемых машин можно сыграть в футбол. Фото Стаса Соколова





По традиции в толпе замечено сразу несколько промоутеров разных брендов, одетых в яркие костюмы, с которыми с готовностью фотографировались дети и их родители.







Промоутеры традиционно пользуются популярностью у детей. Фото Стаса Соколова





Фестиваль в Первомайском сквере продлится до 17:00. О том, куда ещё можно сходить с ребенком сегодня, можно прочитать в обзорном материале НГС.НОВОСТИ.