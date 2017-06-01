Областные строители решили возвести жилой комплекс в пригороде Новосибирска

Областное агентство жилищного строительства построит микрорайон рядом с первыми доходными домами в Ложке

Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области решило построить жилой малоэтажный комплекс в Ложке — документация открытого конкурса на его проектирование появилась на официальном сайте госзакупок.





Максимальная цена договора составляет немногим менее 6,7 млн руб. Согласно документам закупки, победитель должен будет в течение 85 дней с даты заключения договора спроектировать жилой квартал в Ложке на территории почти в 7 тыс. кв. м на ул. Солнечная. По результату работы он должен представить в АРЖС не менее 5 вариантов архитектурно-планировочных секций домов, архитектурные решения фасадов, поэтажные планировки, несколько видов визуализаций, а также проектную и рабочую документации.







В рамках проекта запланировано строительство 4-этажных домов площадью не менее 5,46 тыс. кв. м. Большую часть квартир — 60 % — должны составлять «двушки», 25 % и 15 % — 3- и 1-комнатные квартиры соответственно. Также в документации указано, что выставленный на конкурсное проектирование квартал № 15 станет 1-й очередью строительства микрорайона № 1 в Ложке.







Согласно публичной кадастровой карте, участок под застройку находится недалеко от ранее введённого в эксплуатацию арендного жилья, которое в 2012 году было построено в рамках совместного пилотного проекта регионального правительства и АИЖК.





О планах строительства в Ложке АРЖС сообщало ещё в 2015 году — предполагалось, что посёлок, наряду с Кольцово и Садовым, станет одним из первых проектов самостоятельного строительства ведомства.







При этом застройка Ложка в этом году обратила на себя пристальное внимание местных жителей — они, в частности, опасались, что вместо малоэтажного жилья здесь начнут строить высотки и вырубят берёзовый лес.

