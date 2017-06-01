Новосибирская пара отметила в загсе бриллиантовую свадьбу

Супруги приняли поздравления от сотрудников ЗАГСа Первомайского района
Супруги приняли поздравления от сотрудников ЗАГСа Первомайского района

31 мая в ЗАГСе Первомайского района супруги Мария и Алексей Смирновы отметили 60-летие со дня свадьбы. Такой юбилей называют «бриллиантовой свадьбой».


Будущие супруги встретились на танцах в парке отдыха в городе Южа, расположенном в Ивановской области. Свадьбу Смирновы сыграли 31 мая 1957 года, рассказали в пресс-службе управления по делам ЗАГС по НСО.


Алексей Смирнов после свадьбы был направлен с женой на работу машинистом электровоза на станцию Инская Западно-Сибирской железной дороги. С тех пор супруги живут в Новосибирске. На торжественную церемонию в загсе пришли многочисленные дети и внуки Смирновых.


Поздравить семью Смирновых пришли дети и внуки
Поздравить семью Смирновых пришли дети и внуки


НГС не первый раз пишет о семейных парах, которые долго прожили вместе. В феврале 2017 года жители Калининского района Новосибирска Александр и Нина Юрьевы отметили коронную свадьбу — они прожили вместе 75 лет. В марте 2016 года мы рассказывали о семье, которая отпраздновала золотую свадьбу, в декабре 2015 года о паре, прожившей вместе 60 лет, в августе 2014 года — о семье, существующей 70 лет.

Мария Шевлягина
Фото zags.nso.ru

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