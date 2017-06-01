В новосибирском метро детям дарят воздушные шары

Шары вручают в честь Дня защиты детей
Шары вручают в честь Дня защиты детей

На станции метро «Площадь Ленина» детям сегодня вручают белые шары с эмблемой метрополитена.


Школьниц с шарами корреспондент НГС.НОВОСТИ увидел на перроне метро. 


Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. В Новосибирске в честь праздника проходит множество мероприятий с концертами, играми и мастер-классами.


К примеру, на территории Новосибирского зоопарка организовали сразу 2 площадки, более того, в первой половине дня дети до 16 лет смогут посетить зоопарк бесплатно. Интересные мероприятия также приготовили городские парки, дворцы культуры, театры и планетарий.

Ольга Власова
Фото Юлии Ушаковой

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