В аэропорту Толмачёво заметили красавца из шоу «Холостяк»

Алексей Воробьёв. Фото с сайта tnt-online.ru
Алексей Воробьёв. Фото с сайта tnt-online.ru


Утром 1 июня в новосибирском аэропорту Толмачёво заметили известного певца и звезду телешоу «Холостяк» Алексея Воробьёва — он провёл здесь несколько часов.


Совместные фотографии с певцом Алексеем Воробьёвым появились сегодня в аккаунтах новосибирцев, побывавших в аэропорту Толмачёво. Как пояснили НГС.НОВОСТИ представители звезды, Алексей провёл в Новосибирске всего 4 часа, за это время успел пофотографироваться с поклонниками.

Алексея Воробьева вам в ленту! @mr.alexsparrow . #chashka_coffee_nsk #алексейворобьев

Публикация от Чашка Кофе (@chashka_coffee)

«Он просто пролётом — он пересаживается из "Артека" с детской "Новой волны" в Астану, там он ведёт премию "Муз-ТВ" в Астане, и это был единственный путь. К сожалению, не к вам прилетел пока», — пояснила представитель Алексея Воробьёва.

Публикация от @ira__bml

Воробьёв известен как участник «Евровидения», на котором он представлял Россию в 2011 году. Также он стал звездой телешоу ТНТ «Холостяк», на котором девушки из разных городов России борются за сердце завидного жениха. Правда, на шоу он так и не выбрал будущую невесту, отказав в том числе новосибирской участнице Надежде Таниной.  

Мария Морсина
Фото tnt-online.ru (1), instagram.com/chashka_coffee (2), instagram.com/ira__bml (3)

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