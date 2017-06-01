В аэропорту Толмачёво заметили красавца из шоу «Холостяк»

Алексей Воробьёв. Фото с сайта tnt-online.ru





Утром 1 июня в новосибирском аэропорту Толмачёво заметили известного певца и звезду телешоу «Холостяк» Алексея Воробьёва — он провёл здесь несколько часов.





Совместные фотографии с певцом Алексеем Воробьёвым появились сегодня в аккаунтах новосибирцев, побывавших в аэропорту Толмачёво. Как пояснили НГС.НОВОСТИ представители звезды, Алексей провёл в Новосибирске всего 4 часа, за это время успел пофотографироваться с поклонниками.

Алексея Воробьева вам в ленту! @mr.alexsparrow . #chashka_coffee_nsk #алексейворобьев Публикация от Чашка Кофе (@chashka_coffee) Май 31 2017 в 7:14 PDT

«Он просто пролётом — он пересаживается из "Артека" с детской "Новой волны" в Астану, там он ведёт премию "Муз-ТВ" в Астане, и это был единственный путь. К сожалению, не к вам прилетел пока», — пояснила представитель Алексея Воробьёва.

Публикация от @ira__bml Май 31 2017 в 7:33 PDT

Воробьёв известен как участник «Евровидения», на котором он представлял Россию в 2011 году. Также он стал звездой телешоу ТНТ «Холостяк», на котором девушки из разных городов России борются за сердце завидного жениха. Правда, на шоу он так и не выбрал будущую невесту, отказав в том числе новосибирской участнице Надежде Таниной.

