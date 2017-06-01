Мэр Локоть выступил против смены названия улицы имени казнённых американцев

Мэр предложил не переименовывать ул. Сакко и Ванцетти, а вернуть ул. Семьи Игнатовых в Академгородок

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался против переименования ул. Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе — ранее вице-спикер областного Заксобрания Андрей Панфёров предложил присвоить ей имя семьи Игнатовых.





«[Семья] Игнатовых — это замечательная семья, но таких семей было много, и таких солдат миллионы, именно они выиграли войну и отстроили мирную жизнь. Я за то, чтобы имя сохранилось. Наименование этой улицы (семьи Игнатовых. — К.Е.) было в Академгородке, эта территория осталась, и я предлагаю подумать, что там будет дальше на этой площадке: сквер разбит, рекреационная зона, я не знаю, но закрепить за этой территорией имя Игнатовых было бы правильно. Но я против переименований», — заявил мэр 1 июня.







Он добавил, что уважительно относится к новосибирцам, которые раньше работали в городе и принимали решения о названии улиц и площадей, поэтому не стоит пренебрежительно относиться к их мнению и действиям.







Несколько дней назад вице-спикер Заксобрания НСО Андрей Панфёров предложил переименовать ул. Сакко и Ванцетти в ул. Семьи Игнатовых. «Эта семья является визитной карточкой Новосибирской области, потому что таких примеров на всю страну очень мало. Сами они, насколько я понял, были из Октябрьского района. Улица не настолько продолжительная, чтобы было затратно переименовать её», — обосновал позицию Панфёров.





Семья Игнатовых из Новосибирска известна своим геройским вкладом в победу в Великой Отечественной войне. 8 братьев и сестра из 13 детей семьи ушли на фронт. Пятеро сыновей составили два танковых экипажа. Два брата Игнатовых погибли. За павших на фронте братьев ушла на фронт их сестра Мария, которая, будучи снайпером, убила 140 немцев. Игнатовы дошли до Берлина.







Выходцы из Италии Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти были рабочими-анархистами и участвовали в движении за права рабочих в США. Они стали известны благодаря сфабрикованному против них делу об убийстве кассира и 2 охранников обувной фабрики в 1921 году. Суд приговорил их к смертной казни. Погибшие рабочие стали символом политических репрессий.