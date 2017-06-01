На парковке у «МЕГИ» автобус врезался в «Мерседес» с беременной женщиной

Авария случилась около 9:00 1 июня

На парковке у «МЕГИ» столкнулись автобус и иномарка с беременной женщиной за рулём.







Авария произошла в 8:40 утра. Автобус № 29 «Ж/м Юго-Западный — Ул. А.Чистякова» и Mercedes-Benz A160 ехали по парковке навстречу другу другу. Водитель автобуса решил повернуть и врезался в иномарку, после удара её развернуло, описали аварию представители мобильного приложения «Автоспас».





«В результате аварии водителю Mercedes-Benz — беременной девушке стало плохо, для нее вызвали "скорую помощь". Пассажиры автобуса не пострадали», — рассказали аваркомы.





Пассажиры автобуса не пострадали





Женщина в машине была одна, в ожидании приезда врачей она находилась в автомобиле, передали специалисты приложения в переписке в соцсети «ВКонтакте».







На фотографии с места ДТП видно, что у Mercedes-Benz после столкновения разбит бампер и передняя часть кузова.





В отделе пропаганды ГИБДД НСО сообщили, что этой аварии нет в сводке ДТП с пострадавшими.





Другая авария с участием общественного транспорта произошла в середине мая на Бердском шоссе. Тогда автобус с пассажирами, не успевший затормозить перед пешеходным переходом, перевернул на бок «Ниву».