Дорогу около горбольницы сузили на пять метров

Проезжую часть в районе дома № 7 по ул. Залесского сузили на неделю

В Заельцовском районе с 1 июня сузили на 5 метров проезжую часть на ул. Залесского, 7.







«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 7 июня», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





В мэрии предупредили, что водителям нужно быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.





Место сужения дороги отмечено красным





До этого в Новосибирске объявляли о закрытии движения транспорта на участке ул. Крылова возле дома № 12. Проезд здесь откроют 5 июня.