Дорогу около горбольницы сузили на пять метров
В Заельцовском районе с 1 июня сузили на 5 метров проезжую часть на ул. Залесского, 7.
«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 7 июня», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии предупредили, что водителям нужно быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
До этого в Новосибирске объявляли о закрытии движения транспорта на участке ул. Крылова возле дома № 12. Проезд здесь откроют 5 июня.
Ольга Власова
Фото Ирины Акишевой (1), схема на основе карты 2ГИС (2)
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