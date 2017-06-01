Дорогу около горбольницы сузили на пять метров

Проезжую часть в районе дома № 7 по ул. Залесского сузили на неделю
Проезжую часть в районе дома № 7 по ул. Залесского сузили на неделю

В Заельцовском районе с 1 июня сузили на 5 метров проезжую часть на ул. Залесского, 7.


«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 7 июня», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии предупредили, что водителям нужно быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.


Место сужения дороги отмечено красным
Место сужения дороги отмечено красным


До этого в Новосибирске объявляли о закрытии движения транспорта на участке ул. Крылова возле дома № 12. Проезд здесь откроют 5 июня.

Ольга Власова
Фото Ирины Акишевой (1), схема на основе карты 2ГИС (2)

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