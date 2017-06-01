В Правительстве РФ опровергли выделение денег на четвёртый мост через Обь

Правительственная комиссия пока только одобрила проект четвёртого моста через Обь
Правительственная комиссия пока только одобрила проект четвёртого моста через Обь

Правительство РФ опровергло информацию о выделении Новосибирской области денег на строительство четвёртого моста через Обь, сообщила сегодня газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера России Аркадия Дворковича Алию Самигуллину.


«Правительство Новосибирской области совершило фальстарт. Представленные проекты одобрены в целом, и никаких других решений комиссией по ним не принималось. Информация о том, что решением комиссии выделено 26,2 млрд руб. — это не так. Эта информация не будет отражена в готовом решении по итогам заседания правительственной комиссии по транспорту», — пишет издание, ссылаясь на Самигуллину.


Напомним, накануне пресс-служба правительства НСО заявила о выделении денег Новосибирску на строительство четвёртого моста через Обь 31 мая. 


«По итогам заседания проект четвёртого моста в Новосибирске был одобрен членами комиссии и получит поддержку из федерального центра в размере 26,273 млрд руб. (не менее 75 % от общей стоимости проекта). Также для реализации первого в дорожно-строительной отрасли региона ГЧП-проекта предусмотрены средства инвестора и областного бюджета. Точная сумма станет известна по результатам проведения второго этапа конкурса на реализацию концессионного соглашения не ранее сентября 2017 года. Предполагается, что реализация проекта также начнётся уже в 2017 году», — говорилось в официальном сообщении облправительства.


Четвёртый мост через Обь соединит Южную площадь с пл. Труда. По проекту предполагается построить транспортные развязки на обоих берегах реки и тоннели под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь».


Сам мост запроектирован длиной 1,5 км, он будет 6-полосный. На левом берегу поставят пункт оплаты. Общая стоимость строительно-монтажных работ проекта на III квартал 2015 года оценивалась в 35,037 млрд руб.


Предполагается, что цена за проезд по новому мосту будет начинаться от 100 руб.

Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой

Прочтений: 5925
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (79)79
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено