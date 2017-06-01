В Правительстве РФ опровергли выделение денег на четвёртый мост через Обь

Правительственная комиссия пока только одобрила проект четвёртого моста через Обь

Правительство РФ опровергло информацию о выделении Новосибирской области денег на строительство четвёртого моста через Обь, сообщила сегодня газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера России Аркадия Дворковича Алию Самигуллину.







«Правительство Новосибирской области совершило фальстарт. Представленные проекты одобрены в целом, и никаких других решений комиссией по ним не принималось. Информация о том, что решением комиссии выделено 26,2 млрд руб. — это не так. Эта информация не будет отражена в готовом решении по итогам заседания правительственной комиссии по транспорту», — пишет издание, ссылаясь на Самигуллину.





Напомним, накануне пресс-служба правительства НСО заявила о выделении денег Новосибирску на строительство четвёртого моста через Обь 31 мая.





«По итогам заседания проект четвёртого моста в Новосибирске был одобрен членами комиссии и получит поддержку из федерального центра в размере 26,273 млрд руб. (не менее 75 % от общей стоимости проекта). Также для реализации первого в дорожно-строительной отрасли региона ГЧП-проекта предусмотрены средства инвестора и областного бюджета. Точная сумма станет известна по результатам проведения второго этапа конкурса на реализацию концессионного соглашения не ранее сентября 2017 года. Предполагается, что реализация проекта также начнётся уже в 2017 году», — говорилось в официальном сообщении облправительства.





Четвёртый мост через Обь соединит Южную площадь с пл. Труда. По проекту предполагается построить транспортные развязки на обоих берегах реки и тоннели под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь».







Сам мост запроектирован длиной 1,5 км, он будет 6-полосный. На левом берегу поставят пункт оплаты. Общая стоимость строительно-монтажных работ проекта на III квартал 2015 года оценивалась в 35,037 млрд руб.





Предполагается, что цена за проезд по новому мосту будет начинаться от 100 руб.