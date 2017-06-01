Женщина полгода тайно разрисовывала автомобили во дворе

С марта машину мужчины раскрашивали 4 раза — на восстановление внешнего вида новосибирец потратил 20 тыс. руб.
С марта машину мужчины раскрашивали 4 раза — на восстановление внешнего вида новосибирец потратил 20 тыс. руб.

Жильцы дома по ул. Белинского вечером 31 мая поймали женщину, которая полгода разрисовывала их припаркованные во дворе автомобили.


«У меня Lexus RX330, я его паркую на свободной площадке подальше от дома. С марта кто-то начал разрисовывать краской из баллончика машину, закрашивать госномер. 


Вчера вышел к другу на площадку, стоял возле его машины — вижу, к моей подходит женщина на вид приличная (с хорошей прической, дорогим телефоном), достаёт баллончик из сумки и начинает красить.


Мы к ней подбежали, начали спрашивать, что она делает. Она вообще ничего не говорит, ничем это не объясняет. Я вызвал полицию, на шум пришло ещё около 6 потерпевших», — рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирец Даниил.


С марта машину мужчины раскрашивали 4 раза — он добавил, что на восстановление внешнего вида автомобиля потратил уже около 20 тыс. руб. «Сосед бритвой краску оттирал со стекол. У нас очень много пострадавших. Я думал, это молодые ребята какие-то делают, а тут пожилая женщина», — рассказал владелец авто. 


Как отметил мужчина, женщина живёт поблизости с их двором — на ул. Лескова. Сейчас делом занимается полиция. 


«В отдел полиции № 6 поступало заявление от хозяина "Лексуса" о том, что местная жительница закрасила регистрационный номер и бампер [его машины]. Она закрасила в основном номер, часть краски попала на бампер. Мужчина заметил женщину и вызвал полицию. 


Женщина созналась [в совершении правонарушения] и пояснила, что таким образом борется с парковкой на газоне», 


—  рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 


Как оказалось, 59-летняя женщина закрашивала автомобили краской для обуви, которую можно стереть тканью. Прибывшие полицейские зафиксировали, что новосибирец и правда припарковался на газоне. Женщине грозит штраф за административное правонарушение, а в отношении водителя будет составлен протокол за нарушение правил парковки. 


Жители дома по ул. Белинского поймали пожилую женщину, разрисовывающую авто


Напомним, в феврале хулиганы обстреляли из пневматического оружия пассажирский автобус № 64 на остановке «Метро "Заельцовская"». 

Мария Шевлягина
Фото и видео предоставлено читателем НГС Даниилом

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