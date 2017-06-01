Трое пассажиров «Тойоты» погибли в ночном ДТП в Октябрьском районе

«Тойота» врезалась в опору ЛЭП в ночь на 1 июня — трое человек погибли. Скриншот видео группы пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску

Трое пассажиров «Тойоты» погибли в ночном столкновении с ЛЭП в Октябрьском районе Новосибирска.





Авария произошла на ул. Гаранина, 22 в Октябрьском районе 1 июня в 1:15. «45-летний водитель ехал на Toyota Crown по ул. Добролюбова со стороны ул. Панфиловцев в сторону ул. Гаранина и напротив дома № 22 наехал на опору ЛЭП», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.





По данным ГИБДД, в аварии погибли трое пассажиров машины в возрасте от 20 до 22 лет, они скончались на месте. А пассажир 22 лет и водитель с тяжёлыми множественными травмами доставлены в больницу.







Сейчас сотрудники полиции проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства аварии.





Обновление: группа пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску предоставила НГС.НОВОСТИ видео последствий страшного ночного ДТП.







