Трое пассажиров «Тойоты» погибли в ночном ДТП в Октябрьском районе

«Тойота» врезалась в опору ЛЭП в ночь на 1 июня — трое человек погибли. Скриншот видео группы пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску
«Тойота» врезалась в опору ЛЭП в ночь на 1 июня — трое человек погибли. Скриншот видео группы пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску

Трое пассажиров «Тойоты» погибли в ночном столкновении с ЛЭП в Октябрьском районе Новосибирска.


Авария произошла на ул. Гаранина, 22 в Октябрьском районе 1 июня в 1:15. «45-летний водитель ехал на Toyota Crown по ул. Добролюбова со стороны ул. Панфиловцев в сторону ул. Гаранина и напротив дома № 22 наехал на опору ЛЭП», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


По данным ГИБДД, в аварии погибли трое пассажиров машины в возрасте от 20 до 22 лет, они скончались на месте. А пассажир 22 лет и водитель с тяжёлыми множественными травмами доставлены в больницу.


Сейчас сотрудники полиции проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства аварии. 


Обновление: группа пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску предоставила НГС.НОВОСТИ видео последствий страшного ночного ДТП. 



Ксения Евдокимова
Видео предоставлено группой пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску

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