Трое пассажиров «Тойоты» погибли в ночном ДТП в Октябрьском районе
Трое пассажиров «Тойоты» погибли в ночном столкновении с ЛЭП в Октябрьском районе Новосибирска.
Авария произошла на ул. Гаранина, 22 в Октябрьском районе 1 июня в 1:15. «45-летний водитель ехал на Toyota Crown по ул. Добролюбова со стороны ул. Панфиловцев в сторону ул. Гаранина и напротив дома № 22 наехал на опору ЛЭП», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
По данным ГИБДД, в аварии погибли трое пассажиров машины в возрасте от 20 до 22 лет, они скончались на месте. А пассажир 22 лет и водитель с тяжёлыми множественными травмами доставлены в больницу.
Сейчас сотрудники полиции проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства аварии.
Обновление: группа пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску предоставила НГС.НОВОСТИ видео последствий страшного ночного ДТП.
Ксения Евдокимова
Видео предоставлено группой пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску