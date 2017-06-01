Три десятка новосибирцев попали в больницы после укусов клещей

С подозрением на клещевой энцефалит в больницы попали 28 человек
С подозрением на клещевой энцефалит в больницы попали 28 человек

В Новосибирской области с начала сезона клещи покусали 8219 человек.


«Наибольшее количество покусов зарегистрировано в Новосибирском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Коченевском, Колыванском районах области, в Бердске и в Советском, Первомайском, Заельцовском, Калининском районах Новосибирска», — рассказали в управлении Роспотребнадзора по НСО.


Всего, по их данным, с подозрением на клещевой энцефалит было госпитализировано 28 человек. Ранее главный инфекционист НСО Лариса Позднякова рассказывала, что у двоих заболевших состояние оценивалось как тяжелое.


Специалисты в лабораториях проверили 1386 клещей на вирус энцефалита, причём вирус обнаружили в 41 клеще. 1291 клещ был изучен на наличие возбудителя клещевого боррелиоза — 630 из них оказались заражены. Ещё 377 клещей проверены на моноцитарный эрлихиоз (положительных находок — 14) и 377 клещей — на наличие возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека (20 положительных результатов).


Ранее власти Новосибирска отчитались, что провели акарицидную обработку почти 238 га парковых зон.

Ксения Евдокимова
Фото ViktorCap (Essentials/iStock)

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