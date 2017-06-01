Вор дважды порвал доказательства в суде и объяснил поступки помутнением рассудка

За порчу документов мужчина получил дополнительных полгода в колонии

Вор-рецидивист в Советском райсуде Новосибирска порвал материалы уголовных дел, возбужденных в отношении него, и получил дополнительный срок в колонии.





«В прошлом году, когда мужчину судили за 11 эпизодов кражи, он, вместо того, чтобы ознакомиться с материалами дела в здании Советского районного суда, схватил их и начал рвать. Свой поступок он объяснил помутнением рассудка, несмотря на то, что, согласно судебно-психиатрической экспертизе, признан вменяемым», – рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.







Дознаватели отдела судебных приставов по Советскому району Новосибирска возбудили уголовное дело в отношении мужчина за воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 1 ст. 294 УК РФ). Однако, когда мужчине дали прочитать документы уже по этому уголовному делу, он опять начал их рвать.







«Тем не менее, это не помешало суду вынести обвинительный приговор за предыдущий эпизод в виде дополнительных 6 месяцев за решёткой», – рассказали приставы.







Теперь «уничтожителю документов» грозит штраф в размере до 200 тыс. руб., принудительные работы на срок до 2-х лет или дополнительное лишение свободы на срок до 2-х лет.







Это не первый случай, когда жители НСО пытаются избавиться от документов странными способами. Недавно водитель, которого поймали пьяным за рулем, съел в суде талон медицинского освидетельствования.

