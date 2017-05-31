Иномарка без водителя протаранила Mercedes-Benz в Новосибирске

Авария произошла в вечером 31 мая на перекрестке ул. Дуси Ковальчук и ул. Владимировская





Вечером 31 мая водитель Nissan Almera припарковался у кафе и вышел из машины, когда она покатилась и протаранила Mercedes-Benz E-класса. Авария произошла в 20:00 на ул. Дуси Ковальчук и ул. Владимировская.





«Водитель «Ниссана» при движении со стороны Димитровского моста захотел покушать беляшей, припарковал свой автомобиль на остановке «ДК им. Кирова», забыв поставить машину на ручник, и пошел в кафе.





Автомобиль самостоятельно начал движение задним ходом, пересек перекресток с ул. Ельцовская, далее заехал на газон, пересек его и выехал на ул. Владимировскую, где столкнулся с Мерседесом. Немецкий седан двигался со стороны Димитровского моста»,





- говорится в сообщении «ВКонтакте» мобильного приложения «Автоспас».







Всего без водителя в салоне иномарка проехала более 100 метров. Оба автомобиля получили незначительные повреждения.





Напомним, аналогичная ситуация в Новосибирске случилась утром 24 мая - неуправляемая Toyota Corolla без водителя врезалась в Ford S-max.