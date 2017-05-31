Новосибирцы завалили «Инстаграм» фотографиями «лиловых облаков»

Сирень распустилась в Новосибирске на неделю раньше обычного, отмечают работники Ботсада СО РАН
Сирень распустилась в Новосибирске на неделю раньше обычного, отмечают работники Ботсада СО РАН

Читатели НГС.НОВОСТИ прислали в редакцию фотографии распустившейся сирени — как рассказал корреспонденту Алексей Скачков, первую цветущую сирень в этом году он заметил в Кировском районе на ул. Громова. 

Almost white lilac #spring #siberia #nsk

Публикация от Klyuchanskaya (@2naive2.0)

Жители Новосибирска начали массово выкладывать фотографии цветения сирени в социальную сеть «Инстаграм». 


«На удивление, сирень распустилась на неделю раньше, это связано с тёплыми днями, которые были на прошлой неделе, — кусты успели подготовиться. Обычно кустарник цветет 1,5 недели. 


В начале июня начинает цвести сирень обыкновенная, потом — венгерская, а в последнюю неделю июня расцветает амурская сирень», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ младший научный сотрудник лаборатории дендрологии Ботанического сада СО РАН Анастасия Беланова.

Сирень в Новосибирске))) #явновосибирске))) #веснавновосибирске)))

Публикация от Елена Сергеевна (@elenaoctober)

Цветы обыкновенной сирени имеют лиловый цвет, венгерская цветет также фиолетовыми цветами, а вот цветы амурской сирени имеют нежный кремовый оттенок, поделилась Беланова. 

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске массово зацвели яблони и черемуха, цветение которых продолжалось около 10 дней. 

Мария Шевлягина
Фото Алексея Скачкова (1), instagram.com/elenaoctober (2), instagram.com/coralista14 (3)
Видео instagram.com/2naive2.0 

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