Новосибирцы завалили «Инстаграм» фотографиями «лиловых облаков»

Сирень распустилась в Новосибирске на неделю раньше обычного, отмечают работники Ботсада СО РАН

Читатели НГС.НОВОСТИ прислали в редакцию фотографии распустившейся сирени — как рассказал корреспонденту Алексей Скачков, первую цветущую сирень в этом году он заметил в Кировском районе на ул. Громова.

Almost white lilac #spring #siberia #nsk Публикация от Klyuchanskaya (@2naive2.0) Май 31 2017 в 7:08 PDT

Жители Новосибирска начали массово выкладывать фотографии цветения сирени в социальную сеть «Инстаграм».







«На удивление, сирень распустилась на неделю раньше, это связано с тёплыми днями, которые были на прошлой неделе, — кусты успели подготовиться. Обычно кустарник цветет 1,5 недели.





В начале июня начинает цвести сирень обыкновенная, потом — венгерская, а в последнюю неделю июня расцветает амурская сирень», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ младший научный сотрудник лаборатории дендрологии Ботанического сада СО РАН Анастасия Беланова.

Сирень в Новосибирске))) #явновосибирске))) #веснавновосибирске))) Публикация от Елена Сергеевна (@elenaoctober) Май 30 2017 в 9:13 PDT

Цветы обыкновенной сирени имеют лиловый цвет, венгерская цветет также фиолетовыми цветами, а вот цветы амурской сирени имеют нежный кремовый оттенок, поделилась Беланова.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске массово зацвели яблони и черемуха, цветение которых продолжалось около 10 дней.

