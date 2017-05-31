Новосибирский фотограф открыл увлекательную выставку о тете-путешественнице

Выставка о Таиссии Ковалёвой проработает до 25 июня





31 мая в Новосибирском художественном музее открылась фотовыставка о пожилой путешественнице из Новосибирска Таисии Ковалёвой – выставку подготовил ее племянник Павел Мирошников.







«Она родилась в 1928 году в Ростове-на-Дону. В молодость пережила оккупацию, помнит, как пришли немцы. Война прошла у нее перед глазами. Тетя отучилась в университете на географа, мечтала переехать в Сибирь. В Новосибирске работала в институте метеорологии, работа была связана с поездками, отпуск проводила в путешествиях, и всегда с собой привозила сувениры. Сначала я фотографировал эту мелочевку для себя, потом друзья посоветовали организовать выставку.





На открытии выставки ее история у многих прошибла слезу – это была молодая сильная женщина, которая превратилась в пожилого человека, живущего в 4 стенах. Денег она не накопила никаких – но сейчас вещи из поездок ее окружают и напоминают ей о ее прошлой жизни»,





- рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Павел Мирошников.







Фотовыставка проработает до 25 июня.







Таисия Ковалёва работала в новосибирском институте метеорологии





Напомним, в Ночь музеев в Художественном музее новосибирцы сходили на фотовыставку Андреаса Лемитца.

