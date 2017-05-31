Чиновники предсказали рост зарплаты новосибирцев на 10 тысяч

К 2020 году средняя зарплата новосибирцев превысит 40 тысяч, считают в областном правительстве 
К 2020 году средняя зарплата новосибирцев превысит 40 тысяч, считают в областном правительстве 

Министерство экономического развития НСО подготовило проект прогноза социально-экономического развития региона до 2020 года — чиновники считают, что средняя начисленная зарплата к этому году составит порядка 40 тыс. руб.


На официальном сайте правительства НСО 31 мая опубликованы материалы к докладу министра экономического развития Новосибирской области Ольги Молчановой, с которым она выступит перед губернатором Владимиром Городецким в начале июня.


Согласно документу, в этом году средний заработок новосибирцев составит 31 809 руб. В 2018 году доходы подрастут до диапазона 33,9–34 тыс. руб., считают чиновники. Дальше положительная динамика доходов может сохраниться: в 2019 году средний заработок составит уже 36,3–37,1 тыс. руб, а к 2020 году — 38,9–40,8 тыс. 


Для сравнения: по итогам 2016 года средняя заработная плата составляла 29 868 руб., указано в документе.


Согласно данным Новосибирскстата за I квартал 2017 года, средняя зарплата в регионе составила 31 343 руб.


Напомним, в мае статистики вычислили, что уровень доходов, которые имеют наиболее обеспеченные новосибирцы, в 12 раз выше, чем у наименее обеспеченных. Так, первые в среднем зарабатывают 70 612 руб., тогда как вторые — 5926 руб.

Мария Шевлягина 
Фото Анны Золотовой

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